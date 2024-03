Cava del Sole: La Vinca c’è . Ma senza certezze Sonic ha annullato i concerti 2024

Girate e rigirate la questione. La VinCa della Regione c’era dallo scorso anno, ma con le prescrizioni del caso trattandosi di area di tutela, che consente un uso limitato della Cava del Sole per gli spettacoli, come quelli che Sonic Park ha organizzato nelle modalità che sappiamo. La Regione, con una nota dell’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico, precisa quanto per noi era ampiamente arcinoto. E lo stesso fa il sindaco, Domenico Bennardi, ricordando di aver chiesto la riperimetrazione dell’area in modo da superare la normativa. Richiesta. Ma nessun iter avviato nè nelle commissioni e nè in consiglio. Sta di fatto che la Vinca è lì. A meno che qualcuno, e ci riferiamo ai consiglieri regionali, non prenda a cuore una questione che deve incidere sulle norme di settore. Si è perso un anno…Se il problema era solo qui. Diverse le ragioni, evidenti o appena accennate, degli organizzatori che hanno preferito evitare di esporsi ulteriormente in ”assenza di condizioni” per organizzare una stagione di concerti di livello e che l’Amministrazione comunale- che ha precisato di aver fatto tutto il possibile- non sarebbe stato in grado di garantire. Le alternative proposte, come il castello, e con l’aggiunta di compensazione non hanno soddisfatto i privati. Decisione da rispettare, ma che per Matera rappresenta un danno di immagine e un danno per l’economia cittadina. E su questo non ci piove. E’ già accaduto in passato, ricordiamo le sorti del Women’s fiction festival, un evento di risonanza internazionale, finito tra le opportunità perse e finora non riproposte . Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Senza cultura di impresa non si va da nessuna parte. Anzi, si fanno passi indietro. I partiti di centro destra nella nota che segue, oltre a criticare l’operato del Comune, su una vicenda , la cui conclusione era nell’aria…, chiede piuttosto che la città si doti recuperi la Cava del Sole, struttura da 7000 posti, una location ”unica” per tenere gli spettacoli. Ma per farlo occorre rivedere, se possibile, tante cose. E per farlo occorre, se c’è volontà, rimboccarsi le maniche.



LA NOTA DELL’ASSESSORE LATRONICO

“In relazione agli eventi previsti per l’estate 2024, ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta all’Ufficio di Compatibilità Ambientale da parte del Comune di Matera, per evidenziare eventuali difficoltà a svolgere regolarmente la stagione concertistica, nel rispetto delle prescrizioni vigenti”. E’ quanto precisa l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, in riferimento alle dichiarazioni sul possibile annullamento per quest’anno degli eventi Sonik Park da tenersi nella cava del Sole a Matera, rese alla stampa da parte dell’amministrazione comunale della Città dei Sassi, che lamenta la mancata risposta da parte della Regione ad una mai formulata richiesta di modifica del provvedimento di Vinca. “Con provvedimento del 23 maggio 2023, gli uffici competenti della Regione hanno rilasciato al Comune di Matera parere favorevole di Vinca per il progetto di gestione della cava del Sole avente durata di 5 anni e pertanto tuttora vigente. I medesimi uffici – aggiunge Latronico – hanno positivamente accolto, già lo scorso anno, pronunciandosi in tempi record, apposita istanza formulata dal comune di Matera per rendere compatibile l’edizione di Sonik Park 2023, già calendarizzata, alla prescrizioni della Vinca. Gli uffici competenti regionali tuttora si dichiarano disponibili, come già avvenuto ampiamente in passato, a poter valutare ogni esigenza di carattere organizzativo anche alla luce degli esiti del monitoraggio svolto, ferma restando la necessità che il comune di Matera – conclude l’assessore regionale – formuli apposita e circostanziata istanza, non valendo all’uopo dichiarazioni non veritiere rese a mezzo stampa”.



LA REPLICA DEL SINDACO

COMUNICATO STAMPA

Il caso Cava del sole “David Sassoli”, Bennardi: «Abbiamo interloquito con la Regione per la revisione della VIncA, ed io ho chiesto ufficialmente la riperimetrazione Zsc di quell’area ».

«L’Amministrazione comunale di Matera ha chiesto alla Regione Basilicata, nella persona dell’assessore all’Ambiente, la revisione della Valutazione di incidenza ambientale (VIncA), per consentire alla direzione del Sonic Park di organizzare il festival in tempi compatibili con il suo respiro internazionale». E’ quanto ribadisce il sindaco, Domenico Bennardi, replicando alle dichiarazioni dell’assessore regionale Cosimo Latronico, tese a smentire l’impegno del Comune rispetto all’iter autorizzativo di Cava del sole. «Abbiamo inviato alla Regione il monitoraggio sull’avifauna nel mese di novembre 2023 -spiega il sindaco- le modifiche alla VIncA dovevano avvenire già prima, ma attraverso l’assessore delegato alla Cava, Tiziana D’Oppido, abbiamo interloquito con Latronico, quindi non è vero che il Comune non si è mosso. Anzi, il 24 luglio 2023 io personalmente ho formalizzato la richiesta di riperimetrare l’area di Cava del sole, escludendola dalla Zona a protezione speciale (Zps), perché di fatto non ci offre nulla in termini di tutela e valorizzazione, ma burocratizza semplicemente quell’area, peraltro già fortemente antropizzata tra la zona di Cristo alla Gravinella e la Statale 7. Perché non ho ricevuto dalla Regione alcuna risposta a questa mia formale richiesta? Eppure così si poteva risolvere definitivamente la questione. Oggi, però, anche all’esito del monitoraggio effettuato e inviato agli uffici regionali, occorrerebbe mettersi al lavoro almeno per rivedere i parametri stringenti della VIncA, evitando la prescrizione sulla pausa di 5 giorni tra un evento e l’altro, che di fatto limita fortemente l’organizzazione di eventi internazionali come quelli del Sonic. Comune e Regione devono fare gioco di squadra nei confronti degli uffici tecnici regionali, gli unici che hanno competenza e potere di modificare la Valutazione. Allora, senza perdersi in polemiche e inutili rimpalli di responsabilità, si dia questo indirizzo politico lavorando sulla proposta di riperimetrazione e revisione della VIncA, per permettere il ritorno di festival internazionali importanti come il Sonic e altri eventi di grande portata, in un luogo che non sia solo una cartolina, ma diventi un’importante eredità di Matera Capitale europea della cultura 2019».

Matera, 7 marzo 2024

E QUELLA DEI PARTITI CENTRO DESTRA AL SINDACO

Cava del Sole, il CDX materano replica al Sindaco Bennardi: “Basta menzogne l’amministrazione comunale si assuma le proprie responsabilità”

A seguito del comunicato stampa gli organizzatori di un festival molto noto e che per due anni di fila aveva portato lustro alla nostra città con la presenza di tante star nazionali ed internazionali, hanno annunciato che per il 2024 il tour materano è stato messo in standby sostanzialmente a causa della mancanza di garanzie sulle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso presso la Cava del Sole.

Ci spiace segnalare l’ennesima dimostrazione di assoluta incapacità di amministrazione del governo Bennardi e del goffo tentativo di alimentare la macchina del fango contro l’operato regionale con informazioni incomplete trasferite sui canali social che da sempre ha mostrato in dispetto profonda attenzione verso la comunità di Matera e delle sue tradizioni come già avvenuto tanto per gli eventi ospitati alla Cava del Sole e dei fuochi d’artificio sull’altopiano murgico per la Festa della Madonna della Bruna nel 2023.



Eppure chi governa deve conoscere perfettamente i processi decisionali e le modalità con cui si perviene al rilascio dei pareri e spiace ricordare e rimarcare che il sito della Cava del Sole è di proprietà del Comune di Matera realizzato con fini provvisori per gli eventi di Matera 2019 è il Comune di Matera che è soggetto deputato alla presentazione delle istanze di rinnovo delle pratiche autorizzative o in subordine a avviare le pratiche per la trasformazione da “stato provvisorio” soggetto a rinnovi periodici a “stato definitivo”.

Caro Sindaco Bennardi prima di additare le responsabilità sugli altri si preoccupi insieme alla sua maggioranza (ammesso che lei ne abbia ancora una) di prendere una posizione politica chiara sul destino della Cava del Sole che ad oggi resta inutilizzabile non per via di una Vinca, rispetto alla quale la Regione Basilicata ha già lo scorso anno dimostrato con i fatti di essere pronta a concedere deroghe nell’interesse della comunità materana, e nel rispetto delle norme vigenti.

Il centro destra materano chiede di aprire immediatamente un confronto politico in Consiglio Comunale per capire e stabilire quale sarà il destino della Cava del Sole David Sassuoli al momento unico contenitore culturale presente in città ed in grado di poter ospitare eventi di media portata con una capienza massima di 7000 persone.

Matera, 07 Marzo 2024

Le Segreterie Cittadine di FI, FDI, LEGA, NOI MODERATI