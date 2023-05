Cava del sole “David Sassoli”, programmati i lavori per fruibilità sito

L’Amministrazione comunale di Matera, con una nota fa sapere di aver “già programmato tutti i lavori, necessari all’allestimento e piena fruizione in sicurezza della Cava del sole “David Sassoli”, nei tempi compatibili con lo svolgimento dei concerti previsti dal Sonic Park.” Il sindaco Domenico Bennardi “ribadisce la piena operatività dei tecnici comunali su tutti gli eventi in programma a luglio. I lavori di pulizia sono già iniziati, ed i tempi previsti per la realizzazione delle opere necessarie a consentire la fruibilità della Cava del sole saranno garantiti, in collaborazione con gli organizzatori anche dal punto di vista tecnico. Infatti, non tutti i lavori in progetto sul sito sono strettamente necessari e vincolanti per l’utilizzo estivo, quindi una parte di essi potrà essere avviata anche a stagione conclusa.” Con evidente riferimento -sebbene non esplicitamente citata nella nota- alla prescrizione della VIncA di una distanza di 5 giorni tra una manifestazione e l’altra (https://giornalemio.it/cronaca/cava-del-sole-prescrizione-v-inc-a-non-compatibile-con-date-concerti-programmati/), nella nota si legge che “In queste ore, l’Amministrazione comunale sta lavorando in piena sintonia anche con la Regione Basilicata, per trovare soluzioni normative utili a tutelare l’ambiente garantendo gli spettacoli.” In merito ai lavori, si specifica che : “dopo lo sfalcio e la pulizia della Cava, affidati a operai del Consorzio di bonifica e della Cosp, si passerà all’ammodernamento e riqualificazione dell’impiantistica elettrica e idrica, con la predisposizione del collegamento internet utile al servizio di biglietteria, e l’antincendio. Quindi, il riallestimento con riqualificazione del palco, il ripristino del muro interno crollato e l’allargamento della rampa per consentire l’accesso autonomo alle persone con disabilità, ospitate su di un palchetto realizzato per loro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.