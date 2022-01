Ieri la Giunta comunale di Matera ha deliberato, come preannunciato (https://giornalemio.it/cronaca/bennardi-intitolare-a-david-sassoli-la-cava-del-sole-o-la-serra-del-sole/), la Cava del Sole a David Sassoli, confermando l’intenzione di Matera, la Capitale Europea della Cultura 2019, di mantenere vivo il suo ricordo per sempre. Il ricordo di una persona che molti rappresentanti istituzionali hanno definito in vari modi, sorridente e fermo, appassionato e coraggioso, inclusivo e mai aggressivo, disse dei materani, “dateci una leva e solleveremo il Mondo e i materani ce l’hanno fatta“. Come per sempre deve rimanere il riconoscimento europeo che la città ha ricevuto.

“Una scelta – ha commentato il Sindaco Domenico Bennardi – che dedico a tutti i materani e operatori culturali che hanno vissuto con passione quelle giornate di proclamazione. Nella politica il garbo, l’equilibrio unito alla fermezza e alla passione devono diventare nuovo modello di autorevolezza, come ci ha insegnato Sassoli a cui va tutto il nostro elogio della mitezza.”