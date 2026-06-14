Cava del Sole. Affidati servizi e forniture. Le disposizioni Vinca della Regione

I provvedimenti affidati a due determinazioni del settore opere pubbliche del Comune di Matera, a firma del dirigente facente funzioni Angela Lisanti, riguardano servizi e forniture per lo svolgimento delle attività e di eventi all’interno della Cava del sole. Sono stati affidati alla M2 Italia srl per un importo 66.500 oltre a oneri diversi,iva, per totale del progetto pari a 82.450 euro ”Il servizio di noleggio, montaggio ASSISTENZA TECNICA E COLLAUDO DELLE STRUTTURE (PALCO PRINCIPALE LAYHER, SISTEMA DI COPERTURA KEDER, TRUSS E ACCESSORI DI SICUREZZA) https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27352143. Alla ditta Saverio Morcinelli affidati ” I servizi e forniture per il cartellone “Eventi – Matera 2026” presso il sito “Cava del Sole” per un importo di 61.050 euro al netto di iva e oneri https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27337636. I servizi, sintetizziamo, riguardano il noleggio, posizionamento e allaccio dei bagni, revisione degli impianti,noleggio gruppo elettrogeno 300kw, attività di rimozione e trasporto in discarica di materiali di risulta, rinnovo certificato prevenzione incendi, assistenza agli eventi in ore, connessione e ripristino telecomunicazione controllo, noleggio tre box uffici,noleggio 2700 sedie. L’Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata,intanto, con determinazione dirigenziale dell’11 giugno scorso, https://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=ATTI.provvedimentiDirigentiAmministrativi.jsp&year=2026&page=2# , ha espresso, ai sensi del D.P.R. 357/1997, parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase Appropriata per il “Progetto di gestione della Cava del Sole in Matera”, presentata dal Comune di Matera, con l’ obbligo di rispettare una serie di prescrizioni- come in passato- per lo svolgimento degli spettacoli. Buona lettura.

