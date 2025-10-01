Causa maltempo si ribalta auto sulla Basentana. Illesi gli occupanti

Pioggia a dirotto e in quelle condizioni viaggiare è un rischio,con una visibilità ridotta e con l’auto che rischia di ”scivolare” con un saponetta. Quanto accaduto a una coppia di Policoro ( Matera) mentre percorrevano la superstrada Basentana è da ”ringraziamento ” di come è andata. La loro Jeep si è ribaltata, ma ne sono usciti illesi. Per fortuna….Immaginate se il veicolo fosse finito contro un ostacolo o se si fosse scontrato con altro veicolo. I Vigili del fuoco,intervenuti sul posto, hanno proceduto agli interventi del caso e a soccorrere gli occupanti. Sul posto anche il 118 e la Polstrada,



LA SEGNALAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei Vigili del Fuoco per incidente stradale sulla SS 407 (Basentana): Due feriti lievi, presumibilmente a causa del maltempo

Matera.

Nella serata di oggi, alle ore 21:20 circa, i Vigili del Fuoco di Matera, del Distaccamento di Ferrandina (MT) sono intervenuti sulla Strada Statale 407 (Basentana), precisamente al km 65+500, a seguito di un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di una Jeep Compass di colore scuro.

L’incidente ha coinvolto due persone, un uomo e una donna, entrambi di 53 anni, residenti nel comune di Policoro (MT). Secondo le prime ricostruzioni, il ribaltamento sarebbe avvenuto presumibilmente a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso la carreggiata scivolosa.

Nonostante la dinamica dell’incidente, i due occupanti della vettura sono risultati illesi e non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli operatori del 118 per i controlli sanitari di rito e la Polizia Stradale.