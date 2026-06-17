Cattedrale porte aperte.Ad Altamura orari prolungati

I visitatori ci sono e, soprattutto nei fine settimana, vogliono girare in lungo e in largo per il centro di Altamura e visitare la splendida cattedrale ricca di storia, arte e fede. Così il Comune,che ha stipulato una convenzione con la parrocchia di Santa Maria Assunta che consente di poter accedere al tempio fino a tarda sera.



Comunicato.

Turismo: prolungati orari di apertura della Cattedrale federiciana

Il Comune ha firmato una convenzione con la Parrocchia Santa Maria Assunta per garantire l’apertura della Cattedrale con orari prolungati nel periodo Giugno-Dicembre 2026, rinnovando il progetto “Cattedrale a porte aperte”. Ecco gli orari:

– dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

– il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.30.

Il principale obiettivo è garantire la fruizione ai numerosi visitatori che arrivano e sostano in città nella fascia del primo pomeriggio o in quella serale, in modo da garantire la possibilità di ammirare il monumento federiciano. La proposta ha come obiettivo quello di valorizzare la Cattedrale come pilastro centrale per le sue caratteristiche storiche ed architettoniche, considerato il flusso turistico e dei pellegrini nel periodo estivo e durante le festività mariane; e nei mesi a seguire.

La Parrocchia si impegna a garantire l’apertura della Cattedrale nei giorni ed orari indicati mentre il Comune si impegna a riconoscere un contributo di 10.000 euro in considerazione delle spese necessarie. L’iniziativa viene riproposta dall’Amministrazione Petronella per il terzo anno consecutivo, con il riscontro positivo delle precedenti esperienze. “Cattedrale a porte aperte” è un progetto condiviso con il Consiglio comunale, su proposta della seconda commissione consiliare.

Gli stessi orari riguardano anche la chiesa di San Nicola de’ Greci, oltre alla Cattedrale, e c’è la volontà di renderli stabili per tutto l’anno.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco