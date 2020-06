Come è noto il 18 maggio scorso sono state ripristinate le celebrazioni religiose in chiesa ammettendo i fedeli con distanziamento sociale. Anche nella cattedrale di Matera sono state ripristinate le celebrazioni coi fedeli e la chiesa rimarrà aperta per le visite rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00 – 14:00 / 17:00 – 19:00, Sabato 9:00 – 19:00, Domenica: 9:00 – 19:00.

La cattedrale è un monumento storico visitabile per la sua bellezza per cui, per accedere mediante visita guidata, è previsto un servizio di prenotazione, gestito dalla Cooperativa “Oltre l’Arte”. Infatti è possibile prenotarsi sul posto o online (collegandosi al sito www.oltrelartematera.it – sezione biglietti).

Tuttavia, è possibile realizzare liberamente la sola visita, sempre per gruppi fino ad un massimo di 12 persone per volta, per 10 minuti di visita, rispettando le norme concordate con il Comando dei Vigili del Fuoco, la Diocesi e la Parrocchia Cattedrale per l’adozione di tutte le misure di sicurezza, che prevedono:

il controllo della temperatura;

l’obbligo di indossare la mascherina;

l’igienizzazione delle mani.

Infine, si precisa che l’ingresso è previsto da Via Riscatto (ingresso del Museo diocesano) mentre per l’uscita sarà utilizzata la porta laterale o porta “di Abramo” che immette in Piazza Duomo.