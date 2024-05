Castello Tramontano fruibile? Pare sia la volta buona

Ad annunciarlo l’assessore del Comune di Matera al Patrimonio, zes e politiche giovanili Angela Mazzone nel corso della prima, delle due giornate nazionali di visite, al Castello ” Tramontano” , organizzate dalla sezione di Basilicata dell’Istituto nazionale dei castelli. ” Ci stiamo lavorando- ha detto Angela Mazzone- per rendere fruibile l’antico maniero. E’ un bene culturale da valorizzare nell’ambito degli itinerari turistici cittadini. Ci sarà, naturalmente, un bando di gestione”. Sui tempi l’assessore non si sbilancia. Dipenderà dalla macchina comunale che, è un dato oggettivo, ha limiti di organici a vari livelli: dai dirigenti ai diversi profili funzionali e organizzativi. ” Comunque- ha precisato- sono determinata a portare avanti il progetto”. E nel percorso di valorizzazione c’è anche l’Istituto dei Castelli, rappresentato dall’ingegner Nicola Masini, che intende coinvolgere gli studenti dell’Università di Basilicata con un progetto sul cinquecentesco castello, voluto dal conte Carlo Tramontano, e rimasto incompiuto per la morte dello stesso avvenuto per mano di sicari armati dalla nobiltà locale il 29 dicembre 1514, in quella che sarà via del Riscatto, in prossimità della basilica Cattedrale. E su Gian Carlo Tramontano registriamo una interessante produzione culturale, ricordiamo una pubblicazione della prof.ssa Rosalba Demetrio presidente regionale del Fai, che in più occasioni ha auspicato la piena fruizione del castello, le rappresentazioni teatrali di Talia teatro con Antonio Montemurro, fino alle proposte del circolo culturale ” La Scaletta’ – ormai datate – per farne un lapidarium con i fregi dei palazzi nobiliari, dell’associazione ” Caropreso” per installare un Osservatorio. A queste aggiungiamo le attività sull’ambizioso conte dell’associazione Giallo Sassi e lo spettacolo del centro di cultura teatrale Skenè . Ma attendiamo che le buone intenzioni dell’Amministrazione comunale si concretizzino in un progetto e in un bando di gestione.