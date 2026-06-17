Castello di Lagopesole, il 30 giugno inaugurano i nuovi spazi con “Visioni di Stupor Mundi”

Il Castello di Lagopesole si prepara a vivere una nuova stagione di valorizzazione culturale. Martedì 30 giugno, a partire dalle ore 19, sarà infatti inaugurato “Visioni di Stupor Mundi”, il progetto promosso dai Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, dalla Regione Basilicata e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura.

L’iniziativa rappresenta un momento importante per uno dei manieri federiciani più suggestivi del Mezzogiorno, grazie all’apertura di nuovi spazi e all’introduzione di innovativi allestimenti che arricchiranno l’esperienza di visita.

Per la prima volta sarà infatti accessibile al pubblico il Cortile minore, riportato al suo antico splendore grazie a un intervento di manutenzione straordinaria finanziato dalla Direzione Generale Musei. I lavori hanno interessato la messa in sicurezza dell’area, il miglioramento dell’accessibilità e la valorizzazione di uno spazio di grande interesse storico e archeologico, dominato dal monumentale donjon e caratterizzato dalla presenza dei resti delle fasi più antiche del castello.

La serata segnerà anche l’inaugurazione del nuovo allestimento dell’Esposizione Archeologica, realizzato con il finanziamento europeo del Programma Operativo Complementare (POC) di azione e coesione al PON “Cultura e Sviluppo 2014-2020”. Il percorso museale è stato completamente rinnovato e arricchito con strumenti digitali e interattivi, tra cui totem multimediali, videoproiezioni e audioguide consultabili direttamente dallo smartphone, per offrire una visita più coinvolgente, inclusiva e accessibile.

Il momento più spettacolare della manifestazione arriverà all’imbrunire, quando nel Cortile maggiore sarà presentato l’allestimento immersivo “Federico II – Stupor mundi”, ideato dal team di Fargo Produzioni con la regia di Nicola Ragone e i testi di Andrea Di Consoli. L’opera nasce nell’ambito del progetto “Fantastico Medioevo”, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.

Attraverso un suggestivo dialogo tra light art, videomapping e una raffinata ricerca sonora diffusa nello spazio, l’installazione racconta la figura di Federico II di Svevia intrecciando la ricostruzione storica degli eventi principali della sua vita con una lettura più intima e contemporanea del sovrano, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di coniugare divulgazione, emozione e innovazione tecnologica.

Gli interventi saranno illustrati nel corso della conferenza inaugurale prevista alle ore 19. Interverranno il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, Tommaso Serafini, il nuovo Capo del Dipartimento Attività culturali del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, già direttore generale Musei, la direttrice generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando, e il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca.

A seguire, il direttore scientifico di “Fantastico Medioevo”, il professor Fulvio Delle Donne, accompagnerà il pubblico in una visita guidata dei nuovi spazi appena restituiti alla fruizione.

La partecipazione all’evento è gratuita fino al raggiungimento della capienza massima prevista. Per agevolare l’accesso al Castello di Lagopesole sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza Federico II, operativo dalle ore 18.30 fino al termine della manifestazione.

L’esperienza immersiva “Federico II – Stupor mundi” continuerà anche dopo l’inaugurazione: sarà infatti visitabile tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto alle ore 20.30, su prenotazione, offrendo a cittadini e turisti una nuova occasione per riscoprire, attraverso il linguaggio delle tecnologie contemporanee, il fascino senza tempo del castello federiciano e della figura dell’imperatore che più di ogni altro ha segnato la storia del Mezzogiorno.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.