Castellaneta: un quartetto canoro vince la 3a edizione della “Corrida”

A vincere la 3a edizione della “Corrida”, manifestazione musicale organizzata dal Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro” di Castellaneta è stato il quartetto formato da Elisabetta e Carlotta Calabrese, Gianmarco Di Fonzo e Sofia Netti con la canzone “Di sole e d’azzurro”; secondo gradino per la chitarrista Roberta Di Fonzo che ha eseguito il brano “Giochi proibiti”, terzo posto per Antonio ‘big’ Mancini con il brano “All’improvviso l’incoscienza”.

Grandissimo successo la scorsa domenica 16 aprile nell’Auditorium “7 Febbraio 1985” di Castellaneta per una iniziativa attesa e che non ha deluso le aspettative. I sedici concorrenti in gara si sono esibiti in performances che hanno entusiasmato la platea, peraltro numerosissima, ma anche divertito tantissimo.

La serata si è snodata tra i concorrenti in gara e varie ospitate: dalla scuola di danza Obsession Dance di Castellaneta del maestro Paolo Rotolo (le ragazze hanno ballato su coreografie di Daniela Carbone), ai cantanti Leonardo Scarpetta e Domenica Pugliese, sino alla presenza dei due candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative, Francesca Arrè e Gianni Di Pippa che, sportivamente, sul palco si sono stretti la mano.

Grande momento di commozione pura alla proiezione di un breve filmato concernente la figura del compianto don Nunzio Picaro.

Il conduttore Piero Giandomenico, nonché direttore artistico e regista della manifestazione, ha tenuto un ritmo incalzante che non ha stancato minimamente il pubblico in sala, coadiuvato dalla bellissima Pina Descrivo.

Giandomenico ha esternato enorme soddisfazione per la riuscita del tutto e ha dato appuntamento al 25 e 28 maggio, quando il Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro” rappresenterà la commedia in vernacolo “Quanta magagn”.

Il cammino di questa associazione prosegue spedito nella convinzione che operare nel sociale, portando benefici a tutti, sia l’indirizzo giusto e ricco di soddisfazioni.