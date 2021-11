Sarà presentato il 4 novembre 2021 a Castel Lagopesole, presso la Sala Pasolini alle ore 17.30, in occasione del Centenario della Traslazione del Milite Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria il volume “Il vestito di Arturo. Lagopesole, un territorio, i suoi soldati caduti e dispersi nelle Due Guerre Mondiali: storie di identità restituite.” di Carmen Lorusso e Marcello Romano.

Il libro è un lavoro di ricerca per dare un volto ai nomi impressi sul freddo marmo del Monumento ai Caduti che ha dato vita ad un racconto che scrive un pezzo di storia di Castel Lagopesole, borgo della Regione Basilicata, e dei suoi abitanti tra le Due Guerre Mondiali. Attraverso documenti diarchivio, pubblici e di famiglia, fonti orali e immagini, sono state ricostruite le vite di quei soldati,sacrificate per la Patria, collocandole tra le pagine della storia. Episodi simpatici, scene di vita in tempo di pace e di guerra, a tratti toccanti, vengono restituiti per il recupero dell’identità storicoculturale del territorio.

La serata, moderata dalla giornalista Anita Ferrari, prevede i saluti del Presidente della Pro Loco Castel Lagopesole Carlo Lucia e del Sindaco del Comune di Avigliano Giuseppe Mecca cui seguiranno gli interventi di Donato Verrastro, professore di storia contemporanea dell’Università degli Studi della Basilicata, e di Mario Santoro, poeta e scrittore, inframmezzati dalle letture di alcune parti del testo affidate a Donatella Corbo.