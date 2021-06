Altrove lo fanno con formule diverse, ma alla fine la tassa di ingresso sui bus turistici porta un bel po’ di quattrini da reinvestire nello stesso settore. L’idea non è nuova per Matera, ma è stata presa con le pinze, per non penalizzare ulteriormente i visitatori e il settore. I mezzi pagano la sosta, ma la tassa è altra cosa e a conti fatti – come suggerisce l’economo materano Antonio Serravezza- un pensierino va fatto e lancia la proposta all’Amministrazione comunale perchè rifletta. Naturalmente sull’argomento occorre trasparenza sulla finalizzazione di una eventuale imposta, per evitare le polemiche del recente passato sulla trasparenza e l’impiego della tassa di soggiorno. Da valutare ma con obiettività e senso di responsabilità, visto che il turismo viene da un periodo di difficoltà e che in questa fase ha bisogno di essere incentivato e sostenuto, visto che la città manca di un piano strategico del turismo e di professionalità che se ne occupino a tempo pieno. Vediamo. Dibattito aperto. Per quest’anno bus a ingresso libero. L’anno prossimo?



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Ogni anno che passa ci accorgiamo che l’Amministrazione comunale non riesce più a gestire i tanti problemi che saltano all’occhio sia ai materani che ai turisti. Matera ormai è di fatto una città turistica e la gestione dei servizi è ogni anno più onerosa a causa della complessità del suo territorio che, oltre ad essere molto vasto da nord a sud, ha esigenze diverse per la sua conformazione di doppia città: la città sul piano e l’antica città dei Sassi.

Sappiamo tutti che il Governo offre pochi sussidi ai Comuni e che i cittadini vengono chiamati a sopportare le casse comunali sia per i servizi essenziali che per quelli ordinari. Come risolvere o alleviare questo problema? Un piccola ma importante azione si può fare richiedendo ai pullman turistici e alle auto NCC di versare una tariffa di entrata in città, come d’altronde succede in tutte le città turistiche italiane.

Se consultate la tabella pubblica delle tasse che i pullman turistici pagano nelle altre città, noterete subito che Matera è l’unica città esente.



Questo è un argomento che l’Amministrazione comunale deve immediatamente mettere all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale.

Se consideriamo che nel 2019 sono entrati in città circa cinquanta mezzi turistici che, se avrebbero pagato almeno 100 euro l’uno, le casse del Comune avrebbero incassato la bella cifra di 1.800.000 euro in un anno.

Una bella cifra che, aggiunta alla tassa di soggiorno che il Comune percepisce dalle attività ricettive, avrebbe potuto dare un servizio migliore alla città, mantenendo il verde sempre in ordine, le strade sempre pulite, aiuole sempre verdi e con decori fioriti a secondo le stagioni, organizzare un cartellone eventi sia estivi che invernali. Per ultimo si deve autorizzare l’entrata e l’uscita dalla città solo da Aia del Cavallo con le giuste segnaletiche per non congestionare ulteriormente le strade principali.

Mi auguro che questa nuova Amministrazione prenda in considerazione questo argomento e lo metta immediatamente in pratica perché ne ha tutto il diritto di metterlo in atto.