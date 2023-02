Caso Cospito: una vicenda che fa comodo a qualcuno?

Il carcere duro, il regime di detenzione al 41bis, venne pensato e introdotto negli anni Novanta quando i mafiosi continuavano a impartire ordini dal carcere e si era resa perciò necessaria una limitazione dei loro contatti con l’esterno.

Chiunque conosca un minimo l’anarchia o comunismo libertario, anche senza aver letto tutte le opere di Michail Bakunin o Petr Kropotkin, sa che l’anarchismo non prevede strutture verticistiche come una cupola mafiosa. Alfredo Cospito pertanto, pur essendo un membro importante della Federazione Anarchica Informale (da non confondere con la Federazione Anarchica Italiana), non è un capo politico né tantomeno è paragonabile a un boss che impartisce ordini ai picciotti tramite “pizzini” o messaggi in codice.

Se si voleva impedire a Cospito di continuare a scrivere su riviste e blog della sua area politica bastava applicare una censura alla corrispondenza prevista anche per regimi di carcerazione diversi dal 41 bis. Perché quindi accanirsi così violentemente contro una persona che non è né Messina Denaro o Graviano né uno stragista fascista, facendolo rimanere in una cella di pochi centimetri quadrati, senza nessuna attività da fare, con un’ora d’ “aria” al chiuso e la possibilità di parlare con i famigliari soltanto un’ora al mese?

Questo pasticcio è nato a maggio quando era ancora in carica il governo precedente e Marta Cartabia era ministro della giustizia ma cosa c’è dietro l’inerzia dell’attuale esecutivo? Da un lato la volontà di dimostrare fermezza al suo elettorato più reazionario, dall’altro lato l’uso del caso Cospito come arma di distrazione di massa dal disastro sociale in corso. Mi spiego meglio su quest’ultimo punto: Nordio potrebbe risolvere rapidamente la faccenda revocando il 41bis ma rimandare tutto all’udienza di marzo della Cassazione significa prolungare ancora un po’ un dibattito che distoglie parte dell’attenzione da temi come il carovita che ha già eroso il 7% dei salari, la revoca di una protezione sociale come il reddito di cittadinanza, l’estensione dei contratti a termine e dello sfruttamento gratuito degli studenti, l’incremento sino al 2% del PIL delle spese militari, il decreto legge che prolunga l’invio di armi in Ucraina a tutto il 2023 in barba alla Costituzione e alla volontà degli italiani, ecc.

La polemica stucchevole sorta ieri in Parlamento e che andrà avanti per chissà quanto tempo a causa dell’incontro in carcere tra alcuni parlamentari e Cospito è una dimostrazione della volontà di fare caciara senza affrontare realmente la questione. Tra l’altro entrando nel merito della finta “diatriba” tra destra e PD va ricordato che negli anni Ottanta Marco Pannella si recò in carcere a Palermo per consegnare la tessera del Partito Radicale al boss Michele Greco ma nessuno gli ha mai dato del colluso o ha pensato che i radicali volessero favoreggiare la mafia.

Infine la sovraesposizione mediatica data dalla stampa mainstream a qualche ripetitore incendiato dai compagni di Cospito e a qualche tafferuglio degli stessi con la polizia potrà in futuro sempre far comodo a politici di basso livello come il parlamentare di Fratelli d’Italia Donzelli per criminalizzare strumentalmente qualsiasi forma di protesta di piazza diversa dalla finta opposizione da salotto del PD attraverso paragoni improbabili con la lotta armata.

Alfredo Cospito non è certamente un irreprensibile sia dal punto di vista strettamente legalitario che sul piano politico: le rivoluzioni sono state sempre compiute dalle masse, gli atti di violenza individualista anarchica (e in passato anche di taluni gruppi che si richiamavano al comunismo) non servono se non a rafforzare la repressione dello Stato contro le lotte sociali. Nonostante questo però non si può rimanere indifferenti davanti a un caso di ingiustizia quando è così evidente l’inadeguatezza del 41bis per l’autore di un gesto che non ha provocato danni a persone o cose e la cui comunicazione con l’esterno avrebbe potuto essere limitata senza arrivare a condizioni di totale alienazione e prostrazione fisica e sociale.