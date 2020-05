L’allarme era stato abbondantemete lanciato nelle scorse settimane e alla fine i nodi sono venuti al pettine, anzi a tavola nei ristoranti e al bancone dei bar, dopo le disposizioni di Inail e Cts -in materia di distanziamento e sicurezza anticoronavirus- che di fatto limitano la possibilità per tanti operatori economici di continuare a lavorare così come avevano investito prima della chiusura forzata. E così dove c’erano 20 tavoli per 80 coperti ora dovranno essercene meno della metà se non un quarto. Nei bar e similari stessa storia. A farsene interprete di questo disagio e, allo stesso tempo, danno economico con ripercussione sulle attività e sull’occupazione, è il parlamentare materano Michele Casino(Forza Italia) che cita le peculiarità di una città turistica ( il 2019 è un pallido ricordo) come Matera, dove gran parte delle attività occupano piccoli e suggestivi spazi propri della Città dei Sassi. Giudizio negativo, pertanto, sulle disposizioni di Cts e Inail e con un invito preciso al Governo e, per quanto possibile, alle Regioni affinchè rivedano la materia facendo i conti della serva…Del resto se le norme dovessero restere immutate molti operatori economici potrebbero decidere di non riaprire e di dichiarare fallimento. Non meravigliamoci,poi, come già avvenuto in altre città turistiche se giungono agli imprenditori proposte di acquisti delle attività a prezzi stracciati. Roba da usurai, che sono in agguato ovunque e non da ora… Casino ha indicato cosa non va e in generale nelle strategie di rilancio del turismo. Servono atti concreti e sensati. Altro che prossimità, digitalizzazioni e altri virtualisimi da vuoto a perdere. E qui, diciamola tutta, il bicchiere non è mezzo pieno. Anzi

L’INTERVENTO DI MICHELE CASINO

“Le misure previste dall’Inail e dal Cts per le riaperture di bar e ristoranti sono assolutamente inadeguate. Molte di queste attività, soprattutto nei centri storici delle nostre città hanno piccole dimensioni e rispettare le distanze previste dalle linee guida sarebbe molto complesso. A parecchi proprietari di bar, ristoranti potrebbe convenire restare ancora chiusi piuttosto che rimettere in moto le loro attività: i costi che dovrebbero sostenere sarebbero maggiori delle entrate. Si tratta quindi di linee guida che non tengono conto della realtà e che di fatto impediranno a moltissimi esercizi di ristorazione o ai bar di riaprire”.

Lo afferma, in una nota, Michele Casino, deputato di Forza Italia.

“Un altro settore fortemente danneggiato dall’emergenza coronavirus è il turismo e il sistema con cui il governo intende sostenere le imprese del comparto è addirittura controproducente: l’erogazione del Bonus tramite credito d’imposta in favore degli esercenti sarebbe una vera e propria sciagura per moltissime attività che, già in crisi profonda, dovrebbero anticipare soldi senza ricevere in cambia liquidità. Tutto questo è veramente assurdo, serve liquidità immediata se non vogliamo certificare la morte delle imprese che operano nel settore”, conclude.