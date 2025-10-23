Casino: “ma quali anatre, in questo consiglio vedo volpi, leoni inferociti e affamati”

Il disappunto per la mossa delle minoranze che hanno di fatto rovinato una ennesima volta la festa del completamento del puzzle composto intorno alla maggioranza numerica raggiunta dal Sindaco Antonio Nicoletti è stata rappresentata dagli interventi che si sono succeduti dopo quello di Roberto Cifarelli di cui abbiamo riferito, a caldo, in altro articolo. Lo ha fatto Nicola Casino (Matera2030), per il quale “le istituzioni hanno la necessità di poter e di dover operare in maniera stabile, in maniera continuativa ed in maniera soprattutto partecipato, motivo per cui noi riteniamo che le figure provvisorie come quella del Presidente facente funzioni, abbiano un inizio e abbiano una fine”. Soprattutto ora che è stato “raggiunto un accordo, una quadratura, un equilibrio numerico, qualitativo, politico.” Casino, confessa che non gli è “mai piaciuta…l’etichetta di anatra zoppa…perché gli animali in politica, non sono mai delle anatre, nella migliore delle occasioni sono delle volpi, in alcuni casi possono diventare dei leoni inferociti ma le anatre onestamente in politica io ne vedo ben poco, soprattutto in questo Consiglio comunale, anatre, papere galleggianti ne vedo ben pochi, vedo delle volpi, vedo anche dei leoni inferociti affamati”. E giù duro nei confronti di chi, come aveva appena fatto Cifarelli, chiede dialogo “abbiamo provato a farlo, ma non può trasformarsi, dal mio punto di vista, in una condiscendenza, il dialogo non può naufragare in maniera miserabile. In un’idea della politica che poco ha a che fare con l’interesse comune, con l’interesse collettivo e che invece riguarda più intimamente ambizioni personali e di gruppo politiche di chi ha ed è sotto gli occhi della città intera in tempi antichi, ma anche in tempi non lontani, militarizzato, le istituzioni attraverso propri uomini.” Noi, ha rivendicato “abbiamo indicato il collega Tutolo Augusto, il Sindaco per primo lo ha proposto, come candidato di questa maggioranza, il più votato di questa coalizione di centrodestra, lo abbiamo fatto a carte scoperte. Abbiamo inteso dialogare sulla carica istituzionale, certamente, sul nome probabilmente no. Con una minoranza che vuole dialogare non sulla carica istituzionale, che pur sarebbe nobile discutere su come individuare il nome, ma vuole dialogare direttamente sul nome come probabilmente hanno tentato di fare non ci sono riusciti.” Quindi Casino sì è tolto il sassolino dalla scarpa contro Cifarelli che aveva dichiarato sulla stampa di “essersi accompagnato a persone sbagliate” e grida: “mi sono stancato di leggere sui giornali che qualcuno si accompagnava a persone sbagliate, come se qualcun altro che oggi sta da questa parte ha peccato di ipocrisia mancando di rispetto o tradendo la fiducia ricevuta dai cittadini non è così non è assolutamente vero. È un falso storico.” Addirittura! Quindi la sua riscrittura della storia con un rewind: “Quando Nicola Casino ed il suo gruppo hanno deciso di sposare l’idea delle primarie e lo hanno fatto non perché a tratti affascinati dall’idea di un progetto di sinistra come tu caro Roberto, lo hai definito quando hai perso lezioni sulla stampa, ma lo hanno fatto perché attratti ed affascinati di partecipare e di contribuire ad un progetto di centro questa è la verità, quindi chi ha tradito chi è rimasto al centro o chi ha dichiarato di essersi spostato a sinistra?” Traditore a me? “Io non mi sento di aver tradito assolutamente ne i miei elettori, né il mio popolo, né tantomeno te, caro Roberto.” Quindi, a proposito delle regole che non sarebbero state rispettate e che, per Casino “con la politica e con l’elezione del Presidente del Consiglio, non c’entrano assolutamente nulla. Al massimo sono i contenuti di regolamenti interni che possono essere modificate seduta stante.” Insomma, à la carte! E allora volete parlare di regole, sbotta Casino? “Iniziamo dai tempi degli interventi, Presidente. Perché di questi valzer, di questi balletti non ne possiamo più i tempi, devono essere rispettati 10 minuti, 15 minuti, dopodiché qui non esistono consiglieri di serie A e Consiglieri di serie B, qui esiste un’istituzione, un Sindaco, una Giunta e 32 consiglieri che si devono riportare esattamente alle stesse regole e agli stessi doveri.” E poi, a che serve la Capigruppo? “In quella riunione -dice Casino- fu messo in discussione il ruolo della stessa Conferenza dei Capigruppo, dicendo giustamente che serve fino ad un certo punto, perchè chi calendarizza i lavori del Consiglio comunale è il Presidente del Consiglio Comunale facente funzioni in questo caso Braia.” Infine, rivolto al pubblico presente e on line, li avverte: “Qualcuno vi verrà a raccontare domani sui giornali che noi saremmo quella maggioranza che non si preoccupa di massimizzare i lavori del Consiglio comunale che, andando anche contro il principio di spesa e di economia che deve contraddistinguere alla pubblica amministrazione, sprecano delle risorse pubbliche per fare un Consiglio comunale nel quale non si elegge nemmeno il Presidente. Ma la colpa di chi è? Nostra che oggi siamo qui o di chi ancora una volta si è affidato all’Aventino? Quando sarebbe bastato entrare in Aula, garantire il numero legale ed eleggere non solo Toto Augusto Presidente del Consiglio, ma il Presidente del Consiglio comunale della città. Ma a qualcuno questo non piace e sapete perché non piace?” Perché hanno la boria la presunzione di condividere non l’istituzione, ma il nome che quell’istituzione dovrà ricoprire, perché così sono stati abituati nel loro orticello. Per loro il dialogo non è trasparente è torbido. Ho terminato.” Detto questo, detto tutto! Insomma, ma come si permettono -circa la metà dei componenti del consesso- di avere la pretesa di voler discutere del nome del presidente del consiglio di cui fanno parte? Davvero una pretesa stravagante. Quindi, il presidente facente funzioni, Donato Braia, preso atto di quanto rappresentato dagli intervenuti (dopo Casino sono intervenuti Doriano Manuello, Angelo Montemurro e Francesco Saverio Acito) e dal numero delle presenze insufficienti a consentire procedere alla votazione pur prevista all’ordine del giorno, ha comunicato l’aggiornamento dei lavori ad altra data da stabilirsi nella conferenza dei capigruppo da tenersi domani e chiusa la seduta alle 20,45. Tutto in un’ora.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.