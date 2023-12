Casino (FI): traliccio in via Gravina, verificare omissioni e responsabilità

Il consigliere comunale di Forza Italia Nicola Casino, dopo aver appreso dell’installazione del traliccio che sarà sede del ripetitore di telefonia mobile in via Gravina esprime tutto il suo sconcerto nella nota che segue e in cui scrive: “Sento di dover rappresentare il mio più totale disappunto avverso questa opera assolutamente inopportuna, sia per i potenziali rischi connessi all’inquinamento elettromagnetico, che nessuno è in grado scongiurare, sia per le modalità con cui si è giunti ad effettuare la sua installazione. Già lo scorso ottobre, in Consiglio comunale avevo chiesto di fare chiarezza. In quella circostanza, la maggioranza al governo della città, per paura di perdere consensi, volle approvare un regolamento “Il piano delle antenne” che si proponeva di disciplinare la materia in via generale, ma che nulla diceva, nemmeno una parola, rispetto all’antenna di via Gravina”.

“Sul tema – continua Casino- si è riunita una commissione congiunta la quale, sempre su mia istanza, aveva appena iniziato ad espletare gli approfondimenti indispensabili e l’istruttoria era ancora in fase di sviluppo. Ridicola appare, inoltre, la volontà espressa dal Comune di Matera di abbellire con fioriere ed aree verdi le altre rotonde presenti in Città, quasi a negare l’evidenza di un problema così importante come quello dell’antenna 5G. E’ nostro interesse venire a conoscenza di tutti gli atti amministrativi e di capire se ci sono omissioni o responsabilità, e a chi siano imputabili”. “Negative, inoltre, – conclude il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale– sarebbero le ricadute sull’immagine della città. Pensate a che cattivo biglietto da visita sarebbe per Matera questa maxi-antenna posta, tra l’altro, in un viale d’ingresso alla città. Un’antenna che sarà il ricordo di questi anni di malgoverno della maggioranza grillina al governo della Città”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.