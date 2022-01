Visita istituzionale questa mattina dell’onorevole Michele Casino all’hub vaccinale di via Sallustio a Matera e al drive-in di contrada Granulari dove si effettuano i tamponi per la popolazione scolastica (studenti, docenti e personale scolastico) in vista della riapertura di domani.

“Il coordinamento tra l’Azienda Sanitaria di Matera, diretta da Sabrina Pulvirenti, e il Comune – afferma l’Onorevole Michele Casino- sta dando i suoi preziosi frutti in queste ore per poter assicurare un rientro nelle classi in sicurezza. Le vaccinazioni procedono senza intoppi con tempi di attesa accettabili e lo stesso vale per i tamponi effettuati in modalità drive-in che stanno consentendo di individuare i positivi tra gli studenti ed evitare il propagarsi delle infezioni alla ripresa delle lezioni”.

Alle 14 di oggi sono stati individuati 44 studenti positivi e asintomatici che seguiranno l’iter della quarantena eliminando, di fatto, il rischio di contagiare i propri compagni di classe. Al personale medico del Comune, l’Asm ha affiancato 8 unità, cinque medici, due infermieri e un biologo, impegnati tutti nelle vaccinazioni e nei tamponi. Ad essi si è aggiunta anche la dottoressa Pulvirenti nella somministrazione dei vaccini.

“Tutto sta procedendo senza intoppi – afferma il Direttore Generale dell’Asm, Sabrina Pulvirenti- grazie al lavoro sinergico di medici, personale Asm, personale del Comune e volontari che hanno permesso di svolgere una azione efficace e veloce sia per l’effettuazione dei vaccini che per i tamponi. Questa mattina in due ore e mezza siamo riusciti ad effettuare mille tamponi con tempi di attesa molto brevi. Con questa campagna di vaccini e di prevenzione possiamo garantire un ritorno a scuola più sereno agli alunni ed ai loro genitori contribuendo ad arginare il diffondersi del Covid. Ringrazio tutto il personale che sta lavorando all’hub vaccinale di via Sallustio e al drive-in tamponi che sta impegnandosi senza sosta da diversi giorni”.

Apprezzamento per l’attività svolta in coordinamento tra Asm e Comune è stata espressa dall’assessore comunale alla sicurezza, Michelangelo Ferrara, e dall’assessore alle politiche sociali, Valeria Piscopiello.