Pennellate amaranto o giù di lì per il vecchio casello delle ferrovie appulo lucane, e prima ancora calabro lucane, che nella Prima Repubblica contrassegnavano a Matera l’ex passaggio a livello di via Annunziatella. L’interramento della linea urbana,avvenuta mezzo secolo fa, durante la giunta guidata dall’ex sindaco Franco Gallo, ha portato via via alla scomparsa delle funzioni del casello e alla nascita di via Fratelli Rosselli, dall’incrocio tra via Cererie a via Aldo Moro. Poi la riconversione in una attività di ristorazione che ha portato valore aggiunto sul quel versante di città. Attendiamo il lavoro finito. Curiosità tanta da parte dei cittadini che ci hanno chiesto quando si metterà mano al ripristino dell’aiuola spartitraffico con relativa fontana all’incrocio tra via Rosselli e via Annunziatella. Naturale la risposta: Quando passerà il treno delle volontà…