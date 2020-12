Non ci sarà il contatto fisico con il sorriso delle padrone di casa, che invitano ad accomodarsi, e ad assaggiare un dolce o a brindare con vino e rosolio, ma quest’anno l’epidemia da virus a corona non ha lasciato alternative e allora tutto in tv, su Trm Network, nella dimensione sociale e satellitare.

Così ” Case Ospitanti” 2020 entra, mercoledì 30 dicembre alle 20.30, nelle case di quanti, riteniamo tanti, seguiranno concerti, narrazioni, auguri accanto a un focolare di suoni, sentimenti, sensazioni destinati ad aprire a un 2021 di speranza e, auspichiamo, di ospitalità nei luoghi di una città antica e magica come la nostra Matera.

E quest’anno, accanto alle case di Remo e Silvia, Dora e Gianni,Antonella e Giancarlo. Monica e Arturo, Lucia ed Edoardo, Annamaria e Nino, Maristella e Ignazio, Vanessa, Gabriella e Giuseppe e da Palazzo Bernardini ci sarà anche la città di Saluzzo (Cuneo), candidata capitale italiana della cultura 2024, per la sesta edizione del progetto di trekking fatto in casa ” Case Ospitanti” .



La tappa piemontese sarà la casa museo del patriota risorgimentale Silvio Pellico, autore de ”Le Mie Prigioni”, dove sarà eseguito un programma di musica occitana.

All’evento, incentrato sulla accoglienza delle famiglie dei rioni Sassi e del centro storico di Matera per promuovere cultura e territorio, parteciperanno gruppi musicali e artisti locali.

Ad annunciarlo il presidente del Parco Michele Lamacchia nel corso della conferenza stampa, al quale hanno partecipato il direttore dell’Ente Enrico De Capua, Luigi Esposito E i giovani Viviana Martino, Domenico Montemurro, Silvia Parentini e Alessia Plasmati, che hanno realizzato anche una pubblicazione sulla esperienza della passata edizione con la accattivante copertina del simpatico Falco Grillaio, u’ strscign, emblema del Parco.

E con il suo battito d’ali, tra tetti e cielo, si svolgerà la trasmissione da 12 luoghi (11 da Matera e uno da Saluzzo) che ospiteranno gli eventi artistici. Si esibiranno Angelo Cicchetti, Nunzia De Giorgi, Carlo Di Giglio, Kevin Grieco, Enzo Matera, i Lettori di prossimità, Gianfranco Menzella, Damiano Niglio, Pier Domenico Niglio, Rossella Palagano, Alessia Plasmati, Graziano Pennetta, Saverio Pepe, Emanuele Schiavone, Giuseppe Venezia e il ”paesologo” Franco Arminio che parlerà del ruolo delle aree interne e della cultura da preservare.



Per l’occasione lo chef Francesco Abbondanza illustrerà la preparazione di piatti tipici. Un progetto unico, non replicabile altrove perchè le famiglie materane, che hanno scelto di vivere nei rioni Sassi o in centro, hanno una specificità che non si trova altrove e tra l’altro sono custodi di stili di vita e rispetto del territorio che meriterebbero un riconoscimento – giriamo la proposta al presidente Michele Lamacchia- per tanta fedeltà alla memoria dei luoghi. Un progetto e una esperienza da vivere, come possiamo testimoniare per quanto visto finora tra ricordi, impressioni e le testimonianze dei protagonisti raccolte nel libro ‘’ Case Ospitanti- Il trekking fatto in casa. Parole e immagini delle prime cinque edizioni’’. Un lavoro di dettaglio, disponibile in libreria, il cui ricavato servirà per sostenere le mense dei poveri di Don Giovanni Mele del rione Piccianello e di Don Angelo Tataranni di via Lucana. Un altro pezzo del cuore e dell’ospitalità di Matera da ricordare. E ci piace citare in proposito uno dei tanti messaggi lasciati dai visitatori nelle case ospitanti ‘’….Ho trovato fiori, musica, arte. Ho capito che in questa casa c’è amore’’. Può essere il sottotitolo per Case Ospitanti 2021. Gigi annota…