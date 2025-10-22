Casapulla, procedono i lavori all’interno del cimitero

L’Amministrazione Comunale di Casapulla, guidata dal Sindaco Ferdinando Bosco, -con una nota- “annuncia il completamento dei lavori di manutenzione alle facciate del cimitero comunale. Questi interventi, fortemente voluti dall’assessore comunale con delega al Cimitero, Gianluca Sarogni, hanno avuto come obiettivo principale quello di restituire sicurezza, funzionalità e decoro a un luogo sacro di grande valore per la cittadinanza. I lavori hanno riguardato l’impermeabilizzazione e il restauro delle facciate del cimitero comunale. Sebbene il processo di asciugatura sia stato più lungo del previsto a causa delle condizioni pregresse del compendio, la ditta incaricata ha agito correttamente attendendo che le mura si asciugassero bene prima di intervenire sulle eventuali imperfezioni. In questi giorni, si sta procedendo con ulteriori lavori di miglioramento, tra cui:

– Potatura degli alberi ad alto fusto per garantire la sicurezza e il decoro del cimitero

– Ripristino delle aree verdi per migliorare l’aspetto estetico del cimitero

– Chiusura di circa 40 cavità nelle aree a nord-est del cimitero per evitare l’incremento della presenza di piccioni. In vista della prossima Commemorazione dei Defunti, si comunica che sono aperte le prenotazioni delle lampade votive occasionali.

La società GI.AT. IMPIANTI SRL, affidataria del servizio, riceverà le prenotazioni presso gli uffici del Cimitero Comunale secondo il seguente calendario: Prima fase:

Dal 01/10/2025 al 18/10/2025

Orari: Mercoledì e Sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Seconda fase:

Dal 21/10/2025 al 31/10/2025

Orari: Tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30

La ditta accenderà le lampade occasionali gratuitamente per tre giorni:

Venerdì 31 Ottobre (In via eccezionale)

Sabato 1° Novembre (Ognissanti)

Domenica 2 Novembre (Commemorazione dei defunti)

Importante: Pagamento del canone:

In questa occasione, è possibile effettuare il pagamento del canone per le lampade votive per gli anni 2025 e 2026.

Censimento utenti:

Per gli utenti non ancora registrati, sarà possibile effettuare il censimento per associare il defunto al relativo contribuente. L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a rispettare le date e gli orari indicati, così da garantire un servizio efficiente e ordinato in occasione della ricorrenza dedicata ai propri cari defunti.”

