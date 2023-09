Casa Uil Matera…Un orizzonte ”azzurro” di Servizi

La visita in Basilicata del segretario nazionale della Uil Pierpaolo Bombardieri(con i segretari regionale Vincenzo Tortorelli e provinciale Bruno Di Cuia a fare gli onori di casa) è stata, allo stesso tempo, una occasione per approfondire e denunciare ancora una volta i problemi della nostra regione e quelli del BelPaese: dalla vertenza Stellantis alla Finanziaria, dal caro carburanti alla precarietà del lavoro ai migranti. E, soprattutto, di persone e Mezzogiorno, come è accaduto nell’incontro pubblico di Matera in piazza San Francesco d’Assisi. Persone, quelle stesse, alcune per la prima volta che abbia incontrato nella ”Casa Uil” di via degli Aragonesi, pavesata di azzurro…e di tanti sorrisi, incentrati alla consueta disponibilità, professionalità e pazienza del personale, pronta ad ascoltare richieste e problemi: da quelli fiscali e previdenziali alla questione sociali, sindacali, dall’avvio al lavoro a quanti sono in attesa di riprendere o sono in pensione.



Una risposta e un consiglio per tutti. La nuova sede, dopo quelle in tempi diversi di via Annunziatella, moderna, funzionale e modulare, è stata ideata – da quanto abbiamo appreso- oltre dalla progettualità dell’ingegner Raffaele Paolicelli anche dalla disponibilità degli iscritti , come Nunzio Paolicelli, architetto, e vicesegretario pensionati Uil , assistente e direttore dei lavori. Ma per aver un’idea dell’offerta dei servizi vi consigliamo di raggiungere o contattare la Casa Uil di via degli Aragonesi, dove troverete anche gli uffici dell’Adoc di assistenza ai consumatori. E’ l’azzurro che aiuta e non poco ad affrontare i problemi della burocrazia, del lavoro e della vita.