Bussate e vi sarà aperto…Per i credenti è normale, per agnostici e tiepidi occorreva bussare forte per ottenere disponibilità che sono puntualmente arrivate dall’Arcidiocesi di Matera, per l’utilizzo della Casa di Spiritualità Sant’ Anna e dal Chiostro delle Cererie.

Le note del Comune di Matera e dell'Arcidiocesi, dopo i ripetuti appelli del sindaco Raffaello De Ruggieri, le prese di posizioni di alcuni consiglieri e quello che avevamo sollecitato anche noi hanno portato a un significativo e concreto risultato. Bene.

Solidarietà e senso pratico si sono fatti avanti. Ora attendiamo che quelle strutture in tempi e modi da concordare tra le parti, e con i soggetti regionali e territoriali che si occupano a vario titolo della materia, siano destinate a quelle funzioni.

Del resto anche oggi, ma con dati riferiti a ieri, Matera ha fatto registrare altri cinque casi positivi e con alcuni provvedimenti contumaciali già disposti dal sindaco.

Di seguito le note del Comune, della Diocesi e dei consiglieri comunali

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Contagiati COVID-19, disponibilità dall’Arcidiocesi per Casa Sant’Anna e dall’hotel Chiostro delle Cererie. Si aggiungono all’elenco già fornito dal Comune alla protezione civile

Il Sindaco: non esistono città-stato si lavora insieme nel rispetto delle regole. Intensificati i controlli, bisogna restare a casa

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina, con una lettera inviata al Sindaco, ha comunicato la disponibilità della Casa di Spiritualità Sant’Anna ad ospitare i positivi al COVID-19, persone o gruppi familiari, che non necessitano di ricovero ospedaliero e che non possono vivere l’isolamento nelle proprie abitazioni. Si tratta di una struttura dotata di una trentina di camere per un numero complessivo di 75 posti letto.

Analoga disponibilità è stata data dalla direzione dell’hotel “Chiostro delle Cererie” che si è detta pronta a mettere a disposizione la sua struttura composta da 17 camere singole.

Nel ringraziare, l’Arcivescovo, Monsignor Caiazzo, “per la piena disponibilità offerta dall’Arcidiocesi, e la direzione del Chiostro alle Cererie”, il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, sottolinea che: “Le strutture vanno ad aggiungersi all’elenco fornito dal Comune di Matera in data 16 marzo 2020, alla protezione civile regionale, di luoghi che potessero rispondere ai requisiti richiesti per ospitare i contagiati da coronavirus.

Il Comune ha contattato personalmente, tramite la coordinatrice del Coc, Mariarita Iaculli, i titolari delle strutture indicate nell’elenco per verificare la disponibilità di ciascuno a mettere a disposizione i propri locali. All’indicazione dei siti, è seguito, nei giorni scorsi, un sopralluogo da parte di tecnici della Protezione civile regionale e la richiesta agli interessati di formalizzare disponibilità e condizioni. Le proposte sono ora al vaglio del Dipartimento perché il provveditorato regionale predisponga le convenzioni. Siamo in attesa di conoscere l’esito e la formalizzazione di queste azioni. Naturalmente, tutto è stato eseguito nel rispetto delle procedure e del contenuto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in questo caso, precisamente di quanto disposto dall’articolo 6 del Decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, denominato “Cura Italia”.

Nel nostro Paese non esistono città-stato – conclude il Sindaco – e i Comuni non possono agire in totale autonomia come qualcuno crede che si possa fare. Si sta facendo quello che si deve per tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini”.

De Ruggieri rinnova l’appello ai cittadini a: “Restare a casa e a non uscire se non per i motivi strettamente necessari. I controlli della Polizia Locale sono stati intensificati e dal pomeriggio di oggi riparte lo speakeraggio in città. Si rammenta che anche gli incontri condominiali non sono consentiti né la ricorrenza della Santa Pasqua, ormai imminente, può determinare un alleggerimento delle misure di isolamento sociale. Ricordiamo che moltissimi esercizi commerciali garantiscono la consegna a domicilio di tutti i generi alimentari anche di quelli tradizionali pasquali. E’ necessario inoltre ricordare che è attivo, dal 25 febbraio 2020, in modalità h24 il numero verde 800 034 566 per la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone non autosufficienti, in collaborazione con la cooperativa Lilith e con la Caritas”.



…………….E DELLA DIOCESI

A seguito dell’emergenza COVID-19, l’Arcidiocesi di Matera – Irsina, interpellata già da tempo per la messa a disposizione di una struttura fuori città idonea ad accogliere quanti hanno bisogno di fare la quarantena, non riuscendo a trovarne una idonea, in data odierna comunica quanto segue:

Nel caso in cui ce ne fosse bisogno si procede a mettere a disposizione delle autorità locali la “Casa di spiritualità S. Anna”, ubicata in Via Lanera, 14, per ospitare persone o gruppi familiari che non possono vivere la quarantena nella propria casa, medici e operatori sanitari per i quali si rendesse necessaria la loro presenza.

È una struttura dotata di una trentina di camere, tutte con bagno, per 75 posti letto complessivi.

La casa, se lo si riterrà opportuno, potrà essere oggetto di un sopralluogo da parte dei responsabili della Protezione Civile, del Sindaco di Matera, Avv. Raffaello De Ruggeri, del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e di un referente dell’USL, con l’Economo Don Donato Dell’Osso e con il Presidente della Coop. “Oltre l’Arte”, Rosangela Maino, che gestiscono la suddetta casa.

L’Arcidiocesi di Matera – Irsina ribadisce ancora una volta, la sua piena disponibilità a collaborare per cercare soluzioni, le più idonee, atte a fronteggiare l’emergenza causata dal Coronavirus per il comune intento di aiutare persone, enti e istituzioni per superare la difficile situazione.

Matera 06.04.2020

E QUELLA DEI CONSIGLIERI COMUNALI



Accogliamo con grandissima gioia la comunicazione da parte della Curia Arcivescovile di Matera e Irsina con cui, la stessa, mette a disposizione del Comune di Matera strutture di sua proprietà per utilizzarle come luogo di ‘quarantena’.

Nella comunicazione si individua nei locali della “Casa di spiritualità S. Anna”, ubicata in Via Lanera, 14, questa ipotesi.

Crediamo che la carità e il sostegno, anche materiale, in questi momenti di difficoltà valgano molto più di ogni parola spesa.

In cuor nostro siamo felici per aver contribuito, con la nostra richiesta inviata ieri al Vescovo, al Prefetto e al Sindaco, dove chiedevamo proprio questa soluzione, a fornire all’Amministrazione una ulteriore soluzione, probabilmente più veloce, per affrontare questa emergenza non più rinviabile.

Lo abbiamo fatto con la coscienza e l’amore che ci legano alla nostra città e alimentati dalla responsabilità del ruolo che ricopriamo sorvolando, ancora una volta, sulle arguzie e infondate illazioni che rinviamo al mittente.

Matera, 6 aprile 2020