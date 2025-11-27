Casa parcheggio: no agli affidamenti, sì ai poveri. La posizione della Piazza di Schierarsi – Matera

La Piazza di Schierarsi – Matera con una nota “esprime forte e netta contrarietà rispetto all’ipotesi, che sta circolando negli ambienti istituzionali e sociali cittadini, di un possibile affidamento della Casa Parcheggio di Via Casalnuovo, nei Sassi, a una società o associazione. Parliamo di un immobile che per destinazione, natura e funzione è stato pensato esclusivamente per fronteggiare le emergenze abitative. Un presidio minimo di giustizia sociale in una città che, mentre si riempie di strutture ricettive, svuota drammaticamente il proprio patrimonio di case per chi non ce la fa. Oggi a Matera esistono: famiglie sfrattate, nuclei monoreddito in difficoltà, persone che vivono in condizioni di marginalità estrema, cittadini costretti a soluzioni abitative precarie o indegne. In questo quadro, l’idea di sottrarre una casa destinata alle emergenze per trasformarla nell’ennesima sede operativa appare francamente inaccettabile. La Piazza di Schierarsi chiede con forza che: La Casa Parcheggio venga immediatamente destinata a persone e nuclei familiari indigenti, attraverso criteri pubblici e trasparenti. Il Comune si assuma la responsabilità politica di questa scelta, senza nascondersi dietro cavilli burocratici o difficoltà organizzative. Qualora l’amministrazione ritenga di non avere oggi la capacità gestionale necessaria, la struttura venga volturata alla Caritas materana, che – lo diciamo senza ambiguità – sicuramente saprà utilizzarla, gestirla e ottimizzarne la funzione sociale. Non esistono giustificazioni tecniche, giuridiche o amministrative che possano legittimare lo spostamento di un bene pubblico destinato ai poveri verso usi diversi. Sarebbe una scelta politicamente sbagliata e moralmente indifendibile. In una città che perde residenti, che spinge i cittadini fuori dal centro storico, che ha trasformato la casa in merce e la povertà in problema da nascondere, ogni singola abitazione pubblica destinata all’emergenza è un presidio da difendere, non da svendere. La Piazza di Schierarsi Matera continuerà a vigilare, informare e mobilitare l’opinione pubblica affinché questa Casa Parcheggio resti ciò che deve essere: uno strumento di protezione per chi è in difficoltà, non un’opportunità per qualcuno. Matera non ha bisogno di nuove sedi. Ha bisogno di nuove case per chi oggi non ne ha.”

