Casa in fitto? Nel contributo mi ci ficco…

Bell, bell… naturalmente. Prima si dovrà formare una graduatoria per assegnare i contributi, previsti dal fondo attivato dal Comune di Matera, per le spese di affitto a sostegno delle famiglie con disagio sociale. E per partecipare occorre fare le cose per bene. Tra i requisiti richiesti figurano un Isee inferiore ai 14.000 euro, il contratto di locazione privato vigente per l’anno 2022 e infino lo spid per procedure alle domande on line. Chiaro? E per sicurezza affidatevi ad Angelo Antonucci, Licia e Mariangela contattabili ai numeri riportati in locandina.