Potenza ci è arrivata il 22 luglio scorso con una piazza dedicata ai 131 comuni della Basilicata. Ma Matera che è il biglietto da visita internazionale della nostra regione sul mercato delle vacanze potrebbe, e non sarebbe male che lo facesse, a riaprire la ” Casa dei Comuni” per ospitarne attività, promozione di cultura e prodotti tipici con appuntamenti e offerte da proporre ai visitatori che quotidianamente sono nella Città dei Sassi. L’iniziativa risale alla prima metà degli anni Duemila e venne attivata dall’ Amministrazione provinciale di Matera dall’assessore al turismo Michele Olivieri (Verdi), quando l’ente era presieduto da Carmine Nigro. E la cosa, come ricorda Olivieri, consentì di attivare nei locali al pianterreno del Palazzo dell’Annunziata un punto informativo ed espositivo utilizzato con continuità.



” Fu una iniziativa interessante e costruttiva – ricorda Michele Olivieri- che coinvolse i Comuni e le realtà locali con una serie di proposte a rotazione, che avevano in quegli spazi e in piazza momenti di promozione e contatto con i visitatori che erano a Matera per l’onda lunga dei rioni Sassi e del parco delle chiese rupestri Patrimonio dell’Umanità.

Si riuscì con l’Amministrazione provinciale ad attivare anche collegamenti internazionali. La visita di una delegazione greca segnò l’avvio di un progetto per collegare i centri del Metapontino e della Magnagrecia alla Madrepatria. Temi e percorsi che si possono riprendere…”



A patto, aggiungiamo, che ci siano volontà e organizzazione. E a conferma che la Casa dei Comuni, come riporta la targa posta sulla facciata del Palazzo dell’Annunziata, sede delle biblioteca ” Tommaso Stigliani”, possa vivere una nuova stagione promozionale, vale quanto ascoltato dagli operatori economici durante la rassegna di artigianato e design ” Fucina Madre”, organizzata nei giorni scorsi dall’Apt. Settori diversi ma un desiderio comune di esporre, farsi conoscere almeno una volta al mese. E allora, al lavoro. I locali sono vuoti e attendono di essere allestiti e rivitalizzati.