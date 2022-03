Ma cosa c’è di più bello che sedersi per terra o su un masso, nel parco della Murgia, e apprezzare i rioni Sassi, la Civita e la sinuosità della gravina e scattare qualche foto cogliendo l’immagine della natura senza quegli ”artefatti” del quale nè i materani e nè i turisti avevano bisogno. Ma sono ancora lì, in una posizione davvero infelice che ”deturpa” (è il termine giusto) spazi e prospettive dei luoghi. La foto del servizio, scattata dopo un tour fatto rigorosamente a piedi, conferma che occorre intervenire e presto con l’approssimarsi della stagione turistica 2022. Ed è quello che nessun coworking virtuale mette in evidenza. Di cosa ha bisogno l’offerta turistica materana? Ma di mantenere intatti identità e luoghi. Poche cose ma occorrono volontà e determinazione per volere bene e volere il bene della nostra città. Servono fatti e prese di posizione conseguenti, dopo che l’Amministrazione comunale lo scorso anno ha accettato con riserva le opere realizzate da Invitalia nel Parco della Murgia e approvato un mese fa, in consiglio comunale un ordine del giorno che investe sindaco e struttura sulle osservazioni pertinenti effettuate dalla commissione speciale presieduta da Pasquale Doria.



Scarpinata e foto confermano quello che c’è da fare. Quei pannelli esplicativi vanno decentrati e va ridotto o rimosso il forte impatto creato da quelle sedute semicircolari in legno, che all’aperto e nel parco della Murgia non hanno alcuna ragione di stare li. Meglio se a ridosso di un centro visita. Le guide turistiche del resto amano, e fanno bene, illustrare monumenti e paesaggio parlando con i visitatori.



E la lista delle ” perle ” continua con tutta quella serie di massi messi in fila, come la corona di un rosario, per motivi di sicurezza . Poste a ridosso di una escavazione, o per recarsi in un luogo come la chiesetta di Sant’ Agnese, confermano le perplessità di un impatto e di una forzatura sul paesaggio. E per raggiungerla ci sono dei gradini in pietra e più avanti un corrimano obliquo per scendere,ma facendo attenzione all’incavo della roccia.





Più avanti e aldisotto il percorso n.406 che da Porta Pistola nel Sasso Barisano porta nella gravina alla passerella in legno ( si chiama così, il ponte Tibetano è altra cosa e potete trovarlo in provincia di Potenza a Sasso di Castalda). Ritorniamo al piano, aldisotto del belvedere di Murgia Timone, e troviamo il percorso delimitato da brecciato e muretti, alcuni crollati o danneggiati, che sono davvero un pugno nell’occhio a vedersi.



Senza dimenticare che l’allargamento dei vecchi percorsi passati da pochi centimetri a un paio di metri e oltre. Del resto l’immagine che si prospetta,oltre che in zona, dal belvedere di piazza Pascoli, è veramente devastante.



La Madonna delle Tre Porte, protetta da cancellate come altre chiese rupestri restaurate, ci ha lasciato perplessi e non poco sulla ”pavimentazione” degli ambienti. Un ambiente, adibito anche ad ovile, che manteneva la continuità con il vissuto dell’uomo che aveva scavato volta e pavimento e con la natura che aveva fatto il suo corso con l’azione del vento o incidendo il tufo con le radici di piante. Degrado inevitabile. Ma i segni del vissuto di secoli di quella chiesa sono stati cancellati con un pavimento in piano. Argomenti per l’Amministrazione comunale che dovrà ripiegarsi sull’argomento e su argomento ”elastico” come la sostenibilità. Parco da visitare a piedi, a cavallo, con mezzi non inquinanti e in bici, naturalmente.



Il ripristino della strada ha consentito di disegnare un percorso ciclabile. Bene e se vi va di fare una sosta ci son le pensiline in legno che destano qualche perplessità in caso di pioggia o con elevate temperature visto che il tetto è ”traforato”.



Una inezia. Roba da pelo nell’uovo. C’è altro da fare, a cominciare dalla gestione dei luoghi. Si attende un piano…