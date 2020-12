Non c’è due senza tre, soprattutto quando la formula è vincente. E come per gli anni precedenti la Pro Loco di Matera ripropone per la fine di questo 2020 la terza edizione del progetto Cartoline dalla Città dei Sassi.

Il progetto patrocinato da Unpli Basilicata e finanziato dalla Regione Basilicata nel quadro dei contributi agli eventi organizzati nell’anno in corso dalle pro loco lucane previsti dalla L.R. n. 7/2008, ha permesso di riprodurre “pezzi” importanti della città non solo paesaggistici.

Oltre alle consuete panoramiche dei Sassi a colori ed in bianco e nero, la pro loco ha voluto dare spazio alla Festa della Bruna ed alla settima arte con una foto scattata sul set di The Nativity, uno dei numerosi film cristologici girati a Matera.

Le immagini sono tratte dagli archivi fotografici di Luca Petruzzellis, Mario Di Gioia, Vincenzo Adduci e Lorenzo Sisti; le cartoline prodotte, rimarranno in gran parte nelle disponibilità della Pro loco che le distribuirà gratuitamente a cittadini e turisti, nel corso di propri eventi e manifestazioni, allo scopo di diffondere e stimolare una maggiore conoscenza e frequentazione del territorio materano; poche altre saranno inviate alla Società Geografica Italiana, per far parte del monumentale archivio fotografico della società che conta circa 400 mila documenti fotografici.

La Pro Loco di Matera porta avanti il Progetto Cartoline dalla Città dei Sassi nell’ambito della sua attività istituzionale, consapevole del ruolo fondamentale che l’immagine fotografica ha nella promozione e sviluppo del territorio.

Info e contatti: Luca Petruzzellis, responsabile di progetto tel. 320/4429909 – prolocostoriaculturatradizioni@gmail.com