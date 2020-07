Ne avevamo parlato in altro servizio con la Pro Loco Matera che aveva sollecitato l’Amministrazione comunale a rivedere alcune modalità e tempi di un bando per gli eventi di animazione territoriale (https://giornalemio.it/cronaca/pro-loco-concreta-eventi-bando-a-sportello-va-riaperto-e-modificato/). Una sollecitazione raccolta nei giorni scorsi con un incontro che Giuseppe Cotugno dell’associazione materana di promozione culturale e turistica ha avuto con l’assessore comunale al turismo Marianna Dimona. Buone indicazioni per l’estate, pur tenendo conto dagli oggettivi limiti imposti dalla stagione e dalla crisi che nè seguita, procurata dal covid 19.”Oggi – dice l’assessore Marianna Di Mona- facciamo i conti con una tassa di soggiorno che non c’è stata e con un momento di grande crisi, seguita al blocco della movimentazione turistica procurata dal virus a corona. Ciò non impedisce, comunque, di creare un cartellone estivo per rivivacizzare l’estate materana come segno di ripresa e dimensionato su quanto l’Amministrazione comunale e le associazioni possono permettersi. Abbiamo svolto incontri con buona parte delle associazioni e per altro abbiamo avuto varie candidature all’interno del bando. Durante il periodo di confinamento domiciliare -precisa – i termini del bando non li avevamo più resi perentori , proprio per permettere a tutti di accedere all’interno di quella griglia per proporre le proprie idee progettuali. Abbiamo una scadenza al 13 luglio e questo ci aiuta ad avere un ordine di calendario, in modo che da metà luglio riusciamo ad uscire che vada a coprire i mesi di agosto e settembre. E’ chiaro che stiamo producendo uno sforzo immane per aiutare le associazioni o in termini di servizi o di piccoli contributi, per dare un afflato di speranza”. Una quota che occhio e croce si aggirerebbe intorno ai 250.000 euro.”Stiamo facendo -precisa l’assessore Dimona- i conti su quello che prevede il ristoro della tassa di soggiorno che, secondo il decreto di bilancio, dovrebbe essere i due dodicesimi della risultante della tassa di soggiorno dello scorso anno. Naturalmente questi soldi non sono stati ancora materialmente erogati e dovrebbero essere intorno ai 250.000 euro, che ovviamente sono il rimborso e non possono coprire solo ed esclusivamente gli eventi ma anche la parte promozionale. Abbiamo l’onore e l’onere di rilanciare la città”.

Una quota delle risorse va nella promozione, che va quantificata. Ma veniamo al cartellone e alla sua articolazione che l’assessore indica nel solco della diversificazione. immaginando un giorno della settimana che sia sempre lo stesso ripetuto nelle varie settimane :un giorno dedicato al teatro,una alla musica, una alla lettura e via elencando . ” E questo -aggiunge- per creare un ordine, due per non sovraffollare gli eventi e tre per garantire tutte le misure di sicurezza che non possiamo non tener presenti’.



C’è poi l’informazione turistica e le Pro Loco fanno parte di quel sistema. ” Stiamo analizzando la cosa con l’ufficio- afferma l’assessora.Stiamo cercando di sistemare tante cose, con una programmazione limitata per forza di cose dall’emergenza covid 19. Ed è una questione che non riguarda solo Matera, ma anche altre città e per tutta una serie di aspetti che riguardano accoglienza e animazione turistica in generale. Il 14 luglio,infatti, uscirà il nuovo Dpcm che ci dirà come comportarci. E’ nostro interesse lavorare per rilanciare l’offerta della nostra città, con l’apporto di tutti”. Ripartire con il piede giusto e con una pianificazione del turismo locale all’altezza del ruolo, delle potenzialità e dell’offerta di Matera ”biglietto da visita internazionale” per l’intera Basilicata. E questo va ricordato in tutto le sedi :da Potenza a Roma, da Berlino a Dubai, utilizzando al meglio la seconda parte dell’anno bisestile.