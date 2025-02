Cartello di cantiere per il Parco del campo…e ora la ruspa

La consegna dei lavori all’impresa assegnataria era annunciata per il 19 gennaio e la comparsa dei cartelli di cantiere confermano che il cronoprogramma potrà iniziare a breve nei settori della Gradinata ”Mancini” e Curva Nord. Strutture che dovranno essere demolite, in base alle prescrizioni di un progetto che è stato rivisto qua e là dopo la presentazione del gennaio 2024. I tifosi, ma anche i cittadini, vorrebbero saperne di più, magari con un pannello esplicativo sul ”come sarà” collocato dentro o nei pressi dello Stadio ” XXI Settembre- Franco Salerno” . Al momento ci sono solo i dati relativi all’appalto: impresa, direzione lavori, progettisti, importo 8.047.920,70 euro e la durata lavori fissata in 515 giorni,un anno e mezzo all’incirca. Il campionato, naturalmente, per il Fc Matera prosegue con l’auspicio che torni al successo dopo la sconfitta di 5 a 0 fuori casa contro la capolista Casarano.