Ci risiamo quando si deve certificare a tutti i costi, per favorire la movimentazione di flussi turistici ed economici, con le APPlicazioni, i passaporti o le certificazioni verdi, rosse,a righe o a pois per attestare che Tizio o Caio sono stati vaccinati senza alimentare la inevitabile ” Caccia all’Untore” verso quanti, che hanno fatto altre scelte,intendono muoversi comunque perchè diritti e libertà (salvo situazioni contingenti) sono indicati nella Costituzione. Lo diciamo, dopo aver anticipato già dallo scorso aprile, l’azione truffaldina e fallimentare della APPimmuni, proposta da privati e che donarono poi ”gratis” ( e chi ci crede?) al Governo quella invenzione per le modifiche del caso, sia per la tutela della privacy e sia per la gestione. Sappiamo come è finita, ma non sappiamo quanto è costata. Le inchieste su altre pagine buie dell’anno da confinamento da covid domiciliare vanno avanti e, auspichiamo, che venga fuori il software di interessi di quell’affare fallimentare. Nel frattempo si parla di ”green pass europeo” che alcuni Stati, dopo la fase di sperimentazione, attivano a partire da oggi 1 giugno in attesa che entro il mese vengano definiti tutti gli aspetti procedurali. L’Italia, meglio così, lo farà con calma in quanto alle prese con i soliti problemi organizzativi e di ”affidabilità” (usiamo un eufemismo) nella emissione di certificati digitali. Auspicando che l’arte di arrangiarsi non faccia venire fuori software e applicazioni parallele o certificazioni false ( il nostro Paese brilla per inventiva) che compaiono puntualmente quando si tratta di trovare soluzioni efficaci…per aggirare norme e burocrazia.



A questo aggiungiamo le perplessità legittima ( e ci risiamo con la esperienza fallimentare di APPimmuni) di tutelare i dati dei cittadini, in un Paese che ha forti e concreti limiti di affidabilità in questo settore come riportano inchieste, fatti di cronaca , il tormentone dei contatti pubblicitari domestici e la marea di cookies che dal telefonino al pc gestiscono a nostra insaputa (o quasi) i nostri dati. Garanti, garanzie ? Mah… E’ un colabrodo. In Europa il problema se lo sono posto, con la richiesta venuta da esperti per valutare l’impatto del Green Pass europeo sul sistema sanitario , sui requisiti per ottenerlo (vaccini, eventuali test, prove di guarigione) e cosa più importante sul sistema di controllo (ahia…), sui diritti della persona e sulle eventuali disuglianze, discriminazioni che si potrebbero creare.



Perplessità evidenziate dalla associazione internazionale di attivisti ed esperti del ” The Institute for Technology In The Public Interest “, che in passato si è occupata anche di contact tracing. Per farla breve hanno chiesto alla Commissione dell’Unione Europea di avviare una ‘valutazione d’impatto’ sulla certificazione digitale, della quale non si sarebbe tenuto conto. Nè più nè meno come le perizie geologiche in materia edilizia e urbanistica. Senz’altro un passaggio necessario, saltato per la fretta e necessità di far presto, pur di tirar fuori la proposta di regolamento per il certificato digitale anticovid. Vanno evitati problemi, disagi e discriminazioni, senza rinvii di sorta. Da noi, nel BelPaese, c’è un detto efficace della tradizione orale, che ripete : ‘La gatta per la fretta fece i figli ciechi”. E noi per fede e tradizione siamo devoti a Santa Lucia e a San Tommaso…