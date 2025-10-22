Carte d’identità cartacee non più valide da agosto 2026 per l’espatrio (passare alla CIE)

Anche la Prefettura di Matera ha informato i comuni della provincia che, a causa del Regolamento UE 2019/1157, dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio, quindi anche per i voli, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Pertanto, a loro volta i singoli Comuni stanno invitando la propria cittadinanza a sostituire il proprio documento cartaceo, con la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) entro tale data, anche prima della sua naturale scadenza.

La carta d’identità cartacea manterrà, comunque, la sua validità come documento di riconoscimento all’interno del territorio nazionale fino alla sua scadenza naturale, sebbene sia comunque raccomandato il passaggio alla CIE per evitare potenziali disservizi.

Cosa fare? I cittadini sono invitati a prenotare un appuntamento presso gli uffici anagrafe del proprio Comune di residenza per richiedere la CIE. È consigliabile richiedere la CIE con anticipo, soprattutto se si ha in programma un viaggio all’estero. Questa scadenza è imposta dal Regolamento Europeo per introdurre standard di sicurezza più rigorosi per i documenti di identificazione. Per quanto riguarda i tanti cittadini dei comuni iscritti all’AIRE, ovvero quelli che vivono all’estero, la sostituzione della carta d’identità è possibile esclusivamente rivolgendosi ai Consolati italiani nel luogo di residenza.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.