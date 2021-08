Immaginereste di portare ai vostri lobi degli orecchini alla curcuma, al curry, alla noce moscata o alla cannella?

E, un bracciale dai colori e odori della menta, della malva, rosmarino o camomilla?

Non fermate la vostra immaginazione e entrate nel mondo di Giusi Villano (www.giusivillano.it ), architetta e designer di Potenza, vi accorgerete presto che tutto è possibile, persino abbandonare l’idea di un architetto che costruisce ponti o cattedrali (come si pensa di questa professione nell’immaginario collettivo) per declinare il suo buon gusto nel designer su accessori moda e complementi d’arredo.

Con le creazioni di Giusi Villano invertirete l’idea dei classici materiali come plastica, acciaio o madreperla perché vi perderete per nuovi percorsi che profumano di natura, semplicità e materiali leggerissimi, come la cartapesta.

Già, la cartapesta, materiale dal cuore antico, regina delle creazioni Villano, che diventa un oggetto o un gioiello unico, frutto di un lungo e accurato lavoro artigianale svolto manualmente.

Orecchini leggerissimi (le donne ringraziano)ed eco gioielli realizzati con materiale di riciclo, come la carta, colorata con vino, caffè e tanti altri ingredienti da cucina per tante declinazioni decorative che diventano vere e proprie opere d’arte in miniatura da esibire con orgoglio e un pizzico di vanità.

Ecogioiello in cartapesta colorata con barbabietola rossa

La tavolozza dei colori di Giusi è super green. Nuances ricavate da pigmenti vegetali, da piante, che per secoli sono state la materia prima nel campo dell’arte tintoria rivivono impreziosendo outfit o home design tra lampade stilizzate con paralumi in cotone come gomitoli arrotolati che irradiano fasci di luce e di buon gusto.

Lampada di cartapesta con cannella e paralume in cotone

La semplicità degli elementi di base è il segreto del suo design alternativo ed ecocompatibile. Colori in cui ritrovarsi perché parte del nostro territorio, dei nostri paesaggi dell’anima, ricchi di fiori di ginestra e lentisco, campi di malva e odore di menta o barbabietola che diventano identità da portare in ufficio o al supermercato a fare la spesa.

Accessori e complementi d’arredo per un look non convenzionale e soprattutto di nicchia. Perché ogni donna ha la sua casa, il suo colore e la sua estrazione da esprimere con personalità e glamour.