Carro del 2 Luglio 2024. Francesca Cascione al lavoro

C’è la famiglia tradizionale nella scena principale del carro trionfale della festa della Bruna 2024, con Gesù Cristo e una coppia (un uomo e una donna) a simboleggiare la famiglia con le generazioni a far da contorno (un anziano e una bimba) che rappresentano la continuità del genere umano nonostante il calo demografico e il vuoto assoluto, di idee e progetti, pe rimediare. Francesca Cascione, che abbiamo visto più volte cimentarsi per il bozzetto e con manufatti pregevoli e originali nel laboratorio che ha nei rioni Sassi, si è attivata perchè da lunedì 15 gennaio presso la ” Fabbrica del carro” al rione Piccianello, con l’entusiasmo che abbiamo visto nei suoi occhi durante la presentazione del bozzetto nella Sala degli Stemmi e in Cattedrale, dopo le introduzioni del presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella, e del delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio.



Per il secondo anno consecutivo sarà una donna, dopo l’esperienza di altre quattro artiste nel 2023, a realizzare il carro trionfale di cartapesta per la festa della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. L’artista Francesca Cascione che per l’evento del 2 luglio realizzerà il manufatto ispirato al tema del Vangelo ” Allo spezzare il pane i discepoli di Emmaus lo riconobbero e dissero: Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?”. La Cascione, ha detto che comincerà a lavorare al progetto da lunedì 15 gennaio con alcuni collaboratori.Della squadra fanno parte il falegname Cosimo Coretti e il team di cartapestai Domenico Fittipaldi, Paola Lamacchia, Francesco Passarelli e Michele Plasmati’.



” E’ la mia prima esperienza- ha detto l’artista. Sono emozionate e fortemente motivata nella realizzazione del carro trionfale, come è nelle attese dei cittadini e della tradizione. E’ rappresentato Gesù che, dopo aver spezzato il pane, ascende. Ed è il momento esatto in cui i discepoli si emozionano e lo riconoscono. Ho voluto rappresentare i discepoli come un uomo e una donna, così ognuno di noi possa riconoscersi”. Completano il lavoro statue di angeli, elementi architettonici e floreali, pannelli policromi e drappeggi che esaltano solennità e messaggio evangelico.Nel progetto della Cascione, che propone uno stile bizentineggiante, sono previste 13 statue a grandezza naturale,di cui 5 nella scena centrale, e 14 angioletti, di dimensione a tutto tondo. Ma attendiamo la visita al carro di metà giugno per apprezzare il lavoro finito.



La scelta dei bozzetti, ricordiamo, è stata effettuata da una commissione, composta dall’architetto Amerigo Restucci, dalla professoresse Suor Maria Roversi, Francesca Turco, Mariavaleria Mininni e dall’arch. Maurizio Barbato. A verificare il corretto svolgimento dei lavori, che ha esaminato due proposte per la categoria costruttori e sei per quella amatoriale, è stata il notaio Brunella Carriero.Al secondo posto nella categoria costruttori si è classificato il bozzetto presentato dalle artiste Elena Mirimao ed Annalisa Di Gioia, due delle quattro realizzatrici del Carro Trionfale dello scorso anno.Nella categoria “amatori” primo posto per il bozzetto di Maria Paolicelli, secondo classificato quello di Emanuele Taratufolo, terza posizione per quello di Dalila Verrascina, quarto posto per quello di Cristina Ninni, quinta posizione per quello di Grazia Guerrieri e sesto posto per quello di Angela Cotugno e Maria Arcangela Nicoletti.