Carriello: “apprendo di essere indagato, ma sempre combattuto fenomeni malavistosi”

Il Sindaco del Comune di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello, in una nota dichiara che “con rammarico apprende dagli organi di stampa cartacea e televisiva, anche in violazione dell’art. 114 cpp, di essere indagato per aver preso parte, insieme all’intera comunità, alla funzione religiosa del 15.8.24, officiata dal Parroco del Comune.

Nel dichiarare, come ha sempre fatto, di porre massima fiducia nell’operato della Magistratura e delle forze di Polizia, evidenzia di aver sempre combattuto i fenomeni malavitosi, così come continuerà sempre a fare per la tutela della cittadina che amministra, insieme ad uomini e donne di grande moralità.

Nel contempo verificherà, in merito all’indagine a suo carico, se le forze di Polizia siano stati indotti in errore da soggetti politicamente e personalmente contrari alla maggioranza che amministra il Comune.”

Pasquale Cariello, eletto consigliere regionale nel 2019 con la Lega, si era dimesso dopo essere stato eletto sindaco di Scanzano Jonico alle amministrative del 14 e 15 maggio 2023, per dimettersi anche da primo cittadino dopo soli sette mesi nel dicembre 2023 e tornare poi a indossare la fascia tricolore, dopo essere stato rieletto alle elezioni dello scorso giugno.