Caro vecchio ‘’Bully’’ dal cuore elettrico. Ti aspettiamo a Matera

Il suo lancio è legato a una precisa scelta della casa di Wolsburg (Germania) , la Vokswagen, che ha tirato fuori dall’archivio il simpatico minibus noto come ‘’ Bully’’ sinonimo di libertà e di allestimenti per ogni esigenza. Da parte l’alimentazione tradizionale, con derivati da idrocarburi, la conversione all’elettrico con l’Id.buzz, che per il lancio ha ripreso la fortunata grafica innovativa vista per la Y10. Angelo Stagno che,periodicamente, ci segnala le novità della sostenibilità elettrica nella sua Vienna auspica che anche Matera, aldilà, delle poche colonnine di ricarica dislocate nei parcheggi e in alcuni hotel come l’Alvino 1884, si attivi anche una stazione ad hoc. Il riferimento è all’incompiuta di via Annunziatella, ex Agip ex Q8, il cui progetto è rimasto sulla carta. L’aveva lanciato la passata amministrazione comunale guidata da Raffaello De Ruggieri, preceduta da delibere che risolvevano il vecchio contenzioso con la società di gestione dei carburanti. Sarebbe dovuta diventare punto di accoglienza turistica, con caffetteria e altre funzioni di mobilità alternative, contribuendo – tra l’altro- a riqualificare anche l’ex ingresso allo stadio monumentale ‘’Luigi Razza’’. Non si è fatto nulla.E a rallentare ogni cosa anche l’ipotesi di project financing per riqualificare lo stadio ‘’XXI Settembre-Franco Salerno’’. E nemmeno questa strada ,al momento, sembra essere perseguibile. I tifosi del Matera, promosso in serie D, attendono campagna acquisti e data del raduno. Finora silenzio come i motori a conduzioni elettrica. Angelo Stagno, intanto, continua ad avere la ‘’Supercortemaggiore’’ del cane a sei zampe nella testa e nel cuore.