E’ davvero indecente vedere quei cumuli di buste di rifiuti abbandonate nei luoghi in cui prima c’erano i bidoni del vecchio sistema di raccolta, come se nulla fosse cambiato. Oppure in tanti altri posti della città in cui questi sporcaccioni, che sono davvero tanti, troppi, decidono di gettare i propri avanzi. Come se l’igiene pubblica, il decoro della città in cui vivono non li riguardasse.

E’ un gesto di ignoranza prima che di inciviltà. E gli ignoranti, proprio perché tali, non leggono. E non devono aver visto nemmeno qualche film poliziesco in cui il detective riverbera nell’immondizia per cercare prove per risalire al colpevole. E sì, perché nell’immondizia c’è larga parte della nostra vita quotidiana, tanti indizi e tracce che portano inevitabilmente a noi.

Ed è questa una delle armi che sembra sia stata adottata dalla polizia municipale di Matera per risalire e beccare chi ha gettato quei sacchetti che ammorbano la città. Oltre a foto trappole e ad un drone. Bene. Speriamo che ne becchino un bel po’ e li sanzionino a dovere.

E non si provi a giustificarsi con “li butto per necessità“. Nascondendosi dietro il dito di una partenza del nuovo servizio di raccolta non perfetto, che lascia tanto -è vero- a desiderare e che ha bisogno con urgenza dei correttivi per portarla a regime. Ci stanno provando Comune ed azienda. Ci vorrà ancora del tempo. Bisognerà rinforzare il personale perché quello che c’è è sicuramente insufficiente allo scopo e lavora con turni massacranti, facendo del proprio meglio. Bisogna fare subito. Certo.

Ma nulla può giustificare quel abbominevole gesto di appestare il luogo in cui si vive con questa semina di buste e rifiuti vari dove cojo cojo.

Ed ecco il comunicato stampa del Comune di Matera sulle azioni in corso di contrasto al fenomeno di abbandono selvaggio dei rifiuti.

ISPEZIONATI I RIFIUTI ABBANDONATI PER RISALIRE AI RESPONSABILI

La polizia locale ha intensificato l’attività di controllo

Non solo foto-trappole: contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti la polizia locale di Matera ha intensificato l’attività di controllo anche attraverso indagini puntuali e ispezioni per verificare il contenuto dei sacchetti e risalire ai trasgressori.

Per svolgere questa attività, il personale della polizia locale è stato assistito dagli addetti al servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti. I controlli sono stati effettuati proprio laddove precedentemente erano sistemati i cassonetti stradali e che, con il passaggio alla raccolta differenziata domiciliare, in alcuni casi diventano luogo di abbandono indiscriminato.

I primi controlli sono stati effettuati nel rione Spine Bianche, precisamente in via Nocera e in via Beneventi. L’apertura dei sacchetti ha consentito di reperire informazioni per l’identificazione dei responsabili. Ai tre trasgressori è stata notificata la sanzione di 166,66 euro.

Prosegue, nel frattempo, l’attività di sorveglianza attraverso le fotocamere mobili di controllo ambientale che ha portato a comminare, complessivamente, 190 le sanzioni.

“L’abbandono incontrollato di rifiuti – afferma l’assessore all’Ambiente e Sostenibilità, Lucia Summa – ha subìto un deprecabile incremento in seguito alla transizione dalla raccolta stradale a quella porta a porta. Gli abbandoni, quasi sempre di provenienza domestica, interessano sia le zone del centro cittadino che i quartieri periferici. Stiamo mettendo in campo iniziative di sensibilizzazione, di educazione ambientale e senso civico, ma c’è un malcostume intollerabile che, oltre ad impattare sul decoro urbano, condiziona anche la qualità e la quantità della raccolta differenziata, e che pertanto richiede un’azione severa a tutela del benessere di tutti i cittadini”.