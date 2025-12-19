Caro Sindaco, la partecipazione è una questione di metodo.

“Apprendiamo con grande sorpresa e forte perplessità dai social la presentazione dell’iniziativa “Giovani Mediterranei. Dialogo, Creatività e Comunità”, promossa dall’Amministrazione Nicoletti.

La sorpresa non riguarda l’iniziativa in sé, che pure avrebbe meritato una discussione pubblica preventiva, ma le modalità con cui essa è stata costruita e calata dall’alto sulla città.

Ad oggi, non è chiaro con quali criteri siano state scelte le associazioni e le realtà coinvolte, né risulta ci sia stato un passaggio di confronto in Consiglio comunale, né tantomeno l’attivazione di strumenti pubblici e inclusivi -avvisi, call, momenti di consultazione – che permettessero alle tante altre realtà cittadine, giovanili e non, che da anni lavorano sui temi del Mediterraneo, del dialogo interculturale e della comunità, di partecipare e contribuire. Se l’obiettivo è quello di rendere i giovani protagonisti di questa particolare fase che vive la città, la condizione essenziale è coinvolgere la pluralità e l’insieme delle realtà ed espressioni di questo universo, da quelle studentesche a quelle culturali, da quelle sociali a quelle economiche, affidando ad esse la scelta dei modi e delle forme in cui aprire finestre di confronto e scambio di idee, progetti, attività. Altrimenti, il rischio, come tante volte è accaduto in passato, è un’utilizzazione strumentale dei giovani, soprattutto quando alcuni fenomeni, incerti nell’entità e nel profilo, sono sovraccaricati di una retorica, che fa velo alla concreta realtà.” E’ quanto stigmatizzato dalla rete di Marcia per la Cultura e il Lavoro in una nota in cui si rileva che “Alla luce del titolo di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, questa assenza di partecipazione collettiva appare quasi ossimorica, oltre che una impostazione fortemente preoccupante rispetto a un metodo poco democratico che speriamo non rischi di accompagnare l’intero percorso verso il 2026. Per questo chiediamo all’Amministrazione: – di rendere, quanto prima, espliciti e trasparenti i criteri adottati per la selezione delle realtà coinvolte;

– di garantire, per il futuro, processi realmente partecipativi e democratici, coerenti con il significato politico e culturale del titolo che la città si appresta a rappresentare;

– di attivare già in questa fase, e non solo in prospettiva futura, modalità rappresentative e strutturate che coinvolgano le associazioni e i coordinamenti già presenti e attivi sul territorio. A prescindere dai colori politici, il dialogo, così come la cultura, dovrebbe essere una prassi strutturata costante e continuativa e mai il risultato di decisioni accentrate o arbitrarie; al contrario, dovrebbe tradursi in processi di partecipazione democratica e orizzontale, capaci di garantire a tutt* e a tutte le associazioni una possibilità reale di coinvolgimento, eguale e collettivo. I metodi partecipativi condivisi e concordati, sia nei percorsi legati agli eventi sia in ogni ambito decisionale strategico della vita cittadina, dovrebbero, costituire la base imprescindibile di qualunque scelta pubblica, pena lo svuotamento stesso del significato di dialogo, cultura e partecipazione che Matera dichiara almeno sulla carta di voler rappresentare.”

Il riferimento è all’evento iniziato ieri ed oggi al Teatro Guerrieri e che avrà un ulteriore svolgimento il 27 e 28 dicembre e che, in base ad una nota del Comune “trasformerà la città in uno spazio di confronto creativo tra storie esperienze e visioni condivise.” Il primo appuntamento ha riguardato “Il Mediterraneo che unisce”. Un momento di riflessione e dialogo articolato in due panel: “il primo, dal titolo “Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo: il ruolo dei giovani”, con gli interventi del sindaco di Matera Antonio Nicoletti, dell’assessora alla Cultura Simona Orsi, dell’assessore all’Internazionalizzazione Giuseppe Casino e della manager culturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Rita Orlando. Il secondo panel, “Storie di ritorni e arrivi”, coordinato della community £I Ritornati”, dedicato alla raccolta di “testimonianze ed esperienze di giovani e professionisti che hanno scelto Matera come luogo di rientro o di approdo.” Oggi, invece, l’iniziativa si è trasferita al locale “Casita” con un “panel dei giovani, uno spazio informale di confronto dedicato all’espressione artistica spontanea alla condivisione di idee e al dialogo diretto tra i partecipanti, in un clima aperto e inclusivo.” Il programma riprenderà sabato 27 dicembre con “Radici in festa”, una giornata dedicata alla musica alle performance locali e alla tradizione. Alle ore 11.00, nella Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) è prevista l’introduzione del progetto “I Ritornati”, con racconti e storie di ritorni e arrivi che restituiscono l’immagine di una comunità viva in continuo movimento. Domenica 28 dicembre, l’evento si concluderà con una giornata finale all’insegna della creatività e della partecipazione. Dalle ore 10.00 alle 18.00, alla CTE si terranno laboratori creativi aperti, mentre dalle 18.30 i laboratori si sposteranno nel cuore della città, in via delle Beccherie e Piazza San Giovanni. La serata si chiuderà con un dj set su un palco che verrà allestito in Piazza San Giovanni dalle 22.00 alle 00.00.”