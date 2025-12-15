Caro sindaco ”Babbo Natale” attendiamo ”regalo” per i campetti di Agna

Natale è in corso e, dopo il passaggio di Santa Lucia, come si fa nel nord Europa,è pronta la letterina a Babbo Natale, in questo caso il sindaco di Matera Antonio Nicoletti e la sua giunta e,in particolare, l’assessore delegato allo sport Giuliano Paterino,che giunge puntuale dai ragazzi del quartiere Agna Le Piane . Sollecitano un sopralluogo per mettere mano alla riqualificazione di due campetti di calcio attigui a Casino Padula. Un sopralluogo tecnico, poi progetto e risorse per una sistemazione e con uno dei due campi da destinare ad altri sport. I ragazzi,intanto, attendono il regalo…Saranno lì anche all’Epifania che nella tradizione meridionale porta una calza di doni, dolci o cenere e carbone. Meglio il pallone…Auguri anche da Antonio Serravezza che segue da tempo con altri residenti i problemi del quartiere e il loro futuro, che sono i ragazzi.Pronto a organizzare la partita inaugurale tra i ragazzi di Agna -Le Piane e la squadra del Comune, capitanata dal sindaco Antonio Nicoletti. Maglie bianche e azzurre, naturalmente che sono i colori di Matera.



LA RICHIESTA DEI RAGAZZI

Matera Sud chiede attenzione: la lettera di Natale dei ragazzi di Agna–Le Piane

Due campetti abbandonati al Casino Padula diventano simbolo di emarginazione e speranza. I giovani chiedono al Sindaco un sopralluogo e un regalo di Natale: la riqualificazione degli spazi.

Matera – A Natale, si sa, tutti sono più buoni e ci si aspetta un dono. È con questo spirito che i ragazzi di Agna–Le Piane, quartiere a sud di Matera, hanno deciso di scrivere una lettera aperta al Sindaco e alla sua amministrazione. La loro richiesta è semplice ma carica di significato: restituire vita ai due campetti di calcetto presso il Casino Padula, oggi abbandonati ma un tempo realizzati con professionalità, recinzioni, illuminazione e sistemi di sorveglianza. Da anni, quei campetti sono diventati un punto di ritrovo spontaneo per i giovani della zona, nonostante le condizioni precarie e la rimozione delle porte in ferro per motivi di sicurezza. “Ci sentiamo emarginati – scrivono – ma quei campetti, anche se malridotti, sono il cuore della nostra comunità. Vorremmo che tornassero ad essere spazi sicuri e moderni, magari uno dedicato al calcetto e l’altro al padel o al pickleball”.

Il messaggio è chiaro: i ragazzi non chiedono solo un intervento tecnico, ma un segno di attenzione e di fiducia verso il futuro. “Signor Sindaco, noi siamo i ragazzi del futuro di questa città. L’attendiamo per un sopralluogo e speriamo di trovare una sua letterina sotto l’albero di Natale inaugurato qui, come dono di una sistemazione definitiva dei campetti”.

La lettera dei giovani di Agna–Le Piane non è soltanto una richiesta sportiva: è un appello alla città intera, affinché nessun quartiere venga lasciato indietro. In un Natale che invita alla solidarietà, la voce dei ragazzi diventa un invito al dialogo e alla responsabilità.

La forza di questa iniziativa sta nella sua semplicità: un gruppo di giovani che chiede spazi dignitosi per crescere insieme. È un segnale che Matera non può ignorare. Dare nuova vita ai campetti del Casino Padula significherebbe non solo restituire un luogo di gioco, ma riaffermare il diritto di ogni comunità a sentirsi parte integrante della città.

