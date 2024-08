Caro Sangiuliano, reintegrare i tratti di via Appia esclusi da riconoscimento Unesco

Era il 27 luglio e faceva molto caldo, scoppiata era anche l’afa, quando da Nuova Delhi giunse la notizia che la “Via Appia – Regina Viarum” diventava il sessantesimo sito italiano riconosciuto dall’Unesco. Immediatamente partì la corsa alla dichiarazione, senza aver evidentemente letto quanto era stato approvato rispetto a quanto proposto. Anche il Sindaco di Matera Domenico Bennardi non è stato da meno, fiondandosi immediatamente sulla notizia e scrisse: “Questo prestigioso riconoscimento ci rende estremamente orgogliosi e felici, ed è il risultato di un lavoro intenso, articolato e complesso che ha visto la partecipazione proattiva di tutte le istituzioni coinvolte, Ministero della Cultura, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Parchi, Università, oltre ad associazioni e altre rappresentanze delle comunità dei territori attraversati dal tracciato dell’antico asse viario. Ringraziamo il Ministero della Cultura, in particolare le archeologhe Angela Maria Ferroni, responsabile tecnico scientifico della candidatura Unesco e Laura Acampora, coordinatrice e componente del comitato scientifico, e per il Comune di Matera l’arch. Laura Spinelli e l’arch. Annarita Marvulli, per il fondamentale supporto tecnico e l’assessore al ramo Tiziana D’Oppido, che ha seguito in modo impeccabile ed in prima persona tutto l’iter di candidatura dall’inizio della procedura fino alla proclamazione odierna.”

Peccato perchè la fretta -come è noto- è brutta consigliera ed oltre a causare la classica nascita di gattini ciechi….espone a delle figuracce. Come nel caso specifico in cui Matera (ed altri territori festeggianti a sproposito) non c’entrava un bel nulla con il provvedimento Unesco appena approvato. Ingoiato il rospo si parte ora al contrattacco e -come si legge in una nota: “Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, con i colleghi di quattro Comuni murgiani della Puglia: Vitantonio Petronella (Altamura), Vincenzo Casone (Santeramo in Colle), Francesco Frigiola (Laterza) e Giambattista Di Pippa (Castellaneta), in seguito all’esclusione dal riconoscimento dei rispettivi tratti di Via Appia nel patrimonio Unesco, hanno sottoscritto e inviato una lettera al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per chiedere la rapida revisione della procedura impegnandosi a perfezionare l’iter di adeguamento ai requisiti richiesti. L’esclusione è stata decisa dal Comitato, su suggerimento del suo organismo consultivo “Icomos”, e riguarda i tratti 003, 004 e 015.”

«Tale incomprensibile e inattesa esclusione -spiegano i cinque sindaci rivolgendosi al ministro- compromette l’integrità del sito e la comprensione dell’antico asse viario, creando due grandi vuoti nel territorio del Lazio tra i Colli Albani e Terracina, e della Regione Puglia tra il confine con la Basilicata e la città di Taranto. Tutte le componenti del sito, sono state accuratamente selezionate dal Comitato scientifico appositamente istituito dal ministero, non solo sulla base delle più recenti conoscenze archeologiche, ma anche ai sensi degli stringenti requisiti posti dall’Unesco in materia di conservazione dei beni, stato dei contesti, tutela e gestione. In particolare –proseguono i sindaci– con il tratto 015 “L’Appia sul percorso del tratturo tarantino”, è stato incluso nella proposta di candidatura un lungo percorso della strada iniziata da Appio Caudio Cieco, che sopravvive nel paesaggio suggestivo e integro del tratturo tarantino. Alle evidenze archeologiche, che testimoniano in maniera indiscutibile il passaggio della Via Appia in questo territorio, si aggiungono altre emergenze paesaggistiche, storiche, artistiche ed architettoniche, che innalzano ulteriormente il valore eccezionale della componente in questione, portando testimonianza della lunga e ininterrotta vitalità dell’antico tracciato attraverso i secoli e del perdurare, lungo lo stesso, di alcune tipiche pratiche economiche e sociali, come la transumanza attiva ancora oggi. I territori al momento esclusi dal riconoscimento Unesco e pertinenti alla Città metropolitana di Bari, alle province di Matera e Taranto, oltre ai Comuni di Altamura, Santeramo in Colle, Matera, Laterza, Castellaneta, fanno a pieno titolo parte del sistema Via Appia e beneficeranno pertanto degli effetti positivi, anche turistici, che si attendono dalla iscrizione del sito nella lista del Patrimonio mondiale. Auspichiamo che, in forza del Protocollo d’intesa siglato a Roma il 10 gennaio 2023, le comunità locali saranno comunque coinvolte dal ministero della cultura -rimarcano i sindaci- in tutte le iniziative di valorizzazione del percorso della Via Appia, come dichiarato dal sottosegretario Mazzi durante la celebrazione avvenuta a Roma il 3 luglio scorso». Quindi i primi cittadini chiedono una riunione urgente con il ministero e i responsabili dell’Ufficio Unesco, «per conoscere le motivazioni di esclusione –concludono– e individuare le attività da porre in atto per avviare l’iter di revisione della decisione del Comitato del luglio 2024, secondo le procedure della minor boundary moification, codificate dall’Unesco e richiamate in merito dallo stesso sottosegretario Mazzi. Siamo pronti a lavorare con gli uffici ministeriali, per raggiungere il comune obiettivo di ottenere il riconoscimento delle componenti ad oggi escluse».