Caro maestro Sabino, “grazie” dagli scolari della ” Minozzi” del 1965

Lui, il maestro Angelo Sabino, aveva la bacchetta per il rispetto del comportamento e della buona educazione, come si usava 50 anni fa nella scuola italiana, e tanta voglia di insegnare agli scolari delle elementari ” Padre Giovanni Minozzi” di Matera storia, geografia, matematica, disegno, canto e quella educazione civica della quale oggi si avverte, eccome, la mancanza. E per il profitto, tra interrogazioni, dettati ed elaborati, poesie fatte imparare a memoria, bastava un voto da 1 a 10… come l’età dei ragazzi della foto. Alcuni erano da 10 e lode altri hanno seguito con profitto e qualcuno poteva finire alla lavagna come il discolo Giuseppe Cotugno, che ci ha girato una foto della classe V sezione C. Era il giugno 1965, quasi alla fine dell’anno scolastico, in vista degli esami e dopo una prova di educazione stradale come dimostra paletta e cinturone in uso ai vigili urbani del tempo. Gli ”scolari” della scuola elementare (la primaria arriverà con le tante pseudo riforme fallimentari degli anni a seguire) dovevano conoscere i segnali stradale e conseguivano un patentino di Primo grado dall’Automobile club. Altri tempi, quando le classi miste non esistevano. E dopo la scuola gran parte dei ragazzi raffigurati nella foto del 13 giugno 1965, come accadeva in quegli anni, dovevano trovarsi qualcosa da fare presso un artigiano, nella gran parte dei casi. Pochi andavano in vacanza o in colonia. Poi ognuno ha preso la propria strada e ha fatto fortuna fuori Matera. Da allora i componenti di quella classe si sono diplomati, laureati,hanno ricoperto ruoli importanti nella società e alcuni oggi sono in pensione. Questa foto, con l’aggiunta dei nomi dei ragazzi del tempo, è un invito a ritrovarsi e a ricordare il vecchio maestro Angelo Sabino. ” Era il maestro di una volta- ricorda Giuseppe Cotugno. E la ”bacchetta” cambiava nome ogni anno e ne ho provato talvolta le carezze a fin di bene…come si diceva un tempo. Ho, comunque, un buon ricordo di quell’insegnante. In precedenza e per tre anni avevo avuto il maestro Fiamma e avevo frequentato anche in una classe di piazza Vittorio Emanuele III , attualmente piazza del Sedile. Allora Matera era in piena espansione demografica e le famiglie numerose erano tante. Spero che i compagni di quella classe si facciano sentire per ricordare insieme quegli anni, spensierati, che ci vedevano spesso giocare in strada fino a tardi”. Ma non si poteva presentarsi in classe, il giorno dopo, senza aver fatto i compiti. Altrimenti erano carezze ( si fa per dire) con ”Valentina” e i genitori, per stare in tema, erano altrettanto ”valenti” e raccomandavano ( confermiamo appieno) gli insegnanti a non lesinare le bacchettate… ” Se ci vogliono dategliele – dicevano-perchè a casa avrà le altre”. Altri tempi per i ragazzi del passato, oggi uomini, padri,nonni, ancora al lavoro o in pensione e, naturalmente, cambiati sul piano fisico. Fatevi sentire e contattate Giuseppe Cotugno anche perchè, mancano alcuni nomi nella foto originale conservata da Cosimo Damiano Casamassima.Potreste essere voi o altri e dopo 50 anni ricordare bene è difficile.



LA V classe della sezione C

Antonio Bianco, Nanni Gallo, Ruggieri, Venezia, Michele Palazzo, Vincenzo Duni, Enzo Santospirito, De Pasqua, De Rosa, Sante Lomurno, Silvio Strammiello,Angelo Mariani, Emanuele Olivieri, Enrico Schiuma, Raffaele Roberti, Carmine Pietoso,Caserta, Bruno Damelio, Vizziello, Giuseppe Cotugno, Basile, Cosimo Damiano Casamassima, Di Lillo, Bruno Caione,Albano.



Per contattare Giuseppe Cotugno

329/1954667