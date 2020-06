“Caro Assessore,

l’Ordine dei Medici di Matera, come già affermato in un precedente comunicato, ritiene ingiuste le Sue dichiarazioni sull’operato dei Medici di famiglia e in generale dei Medici durante l’emergenza coronavirus, avendo essi fronteggiato questa emergenza quasi a “mani nude” e con spirito di sacrificio e abnegazione.”

Inizia così la missiva che Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera dott. Severino Montemurro ha indirizzato all’assessore regionale Rocco Leone in risposta alle sue dichiarazioni sull’operato dei medici di famiglia durante l’emergenza Coronavirus. La lettera così prosegue:

“Molti colleghi, tra cui anche un nostro iscritto, hanno sacrificato la vita offrendo la propria professionalità a servizio dell’intera comunità.

Ancora oggi molti medici sono sprovvisti di dispositivi individuali di protezione (DPI), tanto che l’Ordine di Matera ha stanziato una somma per il loro acquisto. Nonostante il testo convertito in legge del Decreto Cura Italia preveda la fornitura prioritaria di tali presidi ai medici, “ivi compresi quelli con rapporto convenzionale”, nessun provvedimento in tal senso è stato finora adottato dalla regione Basilicata.

Dal momento che l’emergenza non è affatto finita è necessario ridefinire in questa fase i percorsi organizzativi ed assistenziali utili a fronteggiare un’eventuale seconda ondata.

Perché questo si realizzi non basta l’impegno di un singolo ma il concorso di tutte le rappresentanze del comparto sanitario: è prioritario definire delle nuove linee guida che tengano conto delle più recenti evidenze scientifiche ed avviare quanto prima una campagna di vaccinazione antinfluenzale e pneumococcica per evitare pericolose sovrapposizioni tra forme influenzali e contagi da Covid-19.

Le chiediamo di assicurare la periodica esecuzione di tamponi a tutto il personale sanitario, come dichiarato dal Dirigente Generale Dott. Esposito, nell’ambito del piano delle tre T: TESTARE, TRACCIARE , TRATTARE.

Tutto il personale sanitario, dai medici ospedalieri ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta medici di continuità assistenziale attende da Lei comprensione, collaborazione e non attacchi alla loro professionalità.

Lei ben conosce le difficoltà quotidiane del lavoro dei medici e condividerà la necessità di un dialogo con loro per consentire di operare con serenità e in piena sicurezza a vantaggio dei cittadini.”

Matera, 25/6/2020

Il Presidente

Dr. Severino Montemurro

Le dichiarazioni di Leone (https://www.quotidianodelsud.it/basilicata/potenza/politica/salute-e-assistenza/2020/06/22/la-guerra-dellassessore-leone-ai-medici-di-base-lucani-vedo-pochi-eroi/) sono state, inoltre, stigmatizzate con una nota, che pubblichiamo a seguire, del Dott. Michele Campanaro, Segretario provinciale di Matera della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale):

“Caro Assessore Leone,

prima “i medici di base hanno ceduto le armi senza combattere”, dichiarazione poi smentita (in parte), infine “vede pochi eroi tra tra i medici di base”, insomma più che assessore alla sanità sembra che la sua aspirazione sia quella di impersonare il generale George Armstrong Custer, di cui conosciamo il triste epilogo nella battaglia di Little Bighorn, suo e purtroppo anche quello dei suoi circa 600 uomini, guarda caso più o meno lo stesso numero dei Suoi medici territoriali. Forse ha ragione Lei, non siamo stati degli Eroi perché nel massimo periodo emergenziale non abbiamo fatto nulla di diverso dal solito: abbiamo aperto normalmente e regolarmente i nostri studi, abbiamo visitato normalmente i nostri pazienti con qualche precauzione in più, siamo normalmente andati ai loro domicili, siamo stati reperibili telefonicamente come normalmente facciamo, addirittura qualcuno avrà sicuramente anche suturato qualche ferita, messo o tolto qualche catetere ….insomma abbiamo normalmente continuato a fare i Medici…normali.. ma credo che fare il proprio dovere val meglio dell’eroismo, forse perché Eroe è chi fa il suo dovere ogni giorno, o citando Pirandello “È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto; galantuomini, si dev’esser sempre.”

Per cui caro assessore, lasciamo a Lei il ruolo di Eroe anche perché non possiamo essere tutti eroi perché qualcuno deve pur applaudire mentre loro passano, ma soprattutto non abbiamo bisogno di Eroi che sacrifichino la loro vita perché per qualcuno “la vita sarà stupida, ma non abbastanza per preferirle una morte eroica”.

Matera, 24/6/2020

Dott. Michele Campanaro

Segretario provinciale FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale)

Matera