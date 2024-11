Caro amico,a ti scrivo…Sempre meno cassette postali

Il ritornello della nota canzone di Lucio Dalla ci sta tutto per segnare il cambiamento di abitudini imposto dall’avvento dei social, della digitazione e via elencando, che hanno ridotto drasticamente quel flusso di lettere e cartoline tra un capo e l’altro del Bel Paese e dell’estero. E a Natale, Pasqua, dopo un viaggio o una vacanza auguri e saluti con un arrivederci o una frase romantica erano un segno tangibile di amicizia, amore, stima. Così le cassette postali, con due ”prelievi” al giorno, poi passati a uno hanno lasciato il posto alla rimozione di quei contenitori rossi di Poste Italiane con le buche destinate alla posta per la città e poi per il resto del Paese. Cosi anche a Matera, città turistica. Resistono al centro.Non sappiamo fino a quando, ricordando le cabine rosse di Sip prima e Telecom dopo. Caro amico, a ti scrivo e Buon Natale.