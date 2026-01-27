Carnevale? Legato a un carro del passato… Oggi tradizioni e una Scuola all’Artistico

Sgomberiamo il campo da facili illusioni, ricordando quella goliardica stagione degli anni Ottanta con i carnevali con questua Tv, premi e concorsi con carri allegorici presi in prestito (questi ultimi) da tradizioni consolidate come quelle di Putignano, Massafra o Montescaglioso e ricordiamo, piuttosto le nostre, legate alla civiltà contadina dei rioni Sassi con ”matinate” e altre consuetudini del martedì grasso che annunciavano la Quaresima. E proprio su questi ultimi due aspetti lavorano, ciascuno per proprio conto le Associazioni Ergghiò che ha già presentato il programma e Carnevale di Matera che lo farà più avanti. Antonio Serravezza ritorna sull’argomento Carnevale, insistendo sul recupero del Carnevale e sui carri allegorici, ricordando la tradizione della cartapesta legata alla fattura del carro trionfale per la festa della Bruna. Altro contesto e con singole partecipazioni. Certo qualcuno potrebbe attivarsi per lavorare anche per il Carnevale ma- come ripeteremo fino alla noia- senza programmazione e cultura d’impresa non si va da nessuna parte e si vive di ricordi. Se si fosse lavorato a una scuola della cartapesta, evitando divisioni, perdite di tempo anche quelle buone pratiche sarebbero finite nel Carnevale. I privati vanno per conto proprio. E allora che lo faccia la scuola. Abbiamo un Liceo Artistico, il Carlo Levi, che potrebbe attivare senz’altro un corso dedicato alla cartapesta ( e qui ricordiamo il suggerimento dell’artista Gianni Dell’Acqua)e i giovani, con la loro creatività, siamo certi che guarderebbero al Carnevale. Poi occorrerà mettere mano alla tasca pubblica, Comune,Apt, e dei privati che dovrebbe cogliere appieno l’occasione visto che il Carnevale cade in un periodo morto ”quaresimale” per il turismo…Soldi, coriandoli e tante chiacchiere, quelle sì, ma con zucchero a velo.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Matera ha dimenticato il Carnevale? Ogni anno, quando arriva il periodo di Carnevale, ai materani torna la stessa domanda: com’è possibile che una città famosa in tutta Italia per il Carro della Bruna, per la maestria dei suoi cartapestai, per una tradizione che richiede mesi di lavoro e un sapere antico…non abbia un Carnevale all’altezza di questa creatività? È un paradosso che fa pensare. Sappiamo costruire un carro che emoziona migliaia di persone, che racconta una storia, che unisce artigiani, quartieri, generazioni. E per Carnevale? Silenzio. Qualche iniziativa sparsa, qualche maschera isolata, ma niente che somigli davvero a una festa di comunità. Non è una critica, è una domanda aperta. Forse ci manca un’idea comune, forse abbiamo perso l’abitudine, forse aspettiamo che “qualcuno” organizzi. Ma Matera, quando vuole, sa sorprendere. Lo ha dimostrato mille volte. Allora proviamo a parlarne insieme magari ricordando il Carnevale di Matera potremmo valorizzare la nostra arte della cartapesta anche in questa occasione. Magari basta poco: un tema condiviso, un laboratorio, un gruppo di famiglie, un quartiere che decide di rimettersi in gioco. La creatività non ci manca. La memoria nemmeno. Raccontiamolo. Forse il Carnevale materano non è morto: sta solo aspettando che qualcuno lo chiami per nome.