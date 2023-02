Carnevale di Matera? Manuele Morelli ricorda…

Da quattro generazioni in via delle Beccherie per un Natale tutto l’anno, con l’allestimento di presepi e una dotazione di pupi che finiscono anche all’estero. Ma a Matera c’è spazio anche per il Carnevale all’Emporio Morelli o di ” Michele La Stoppa” come preferiscono chiamarlo i materani, che a radici e identità non rinunciano. E allora Emanuele ” Manueleee” per tanti con il figlio Vincenzo uno spazio per maschere e qualche scherzo di Carnevale ce l’ha.



” Coriandoli, trombette – ricorda Emanuele per ricordare un appassionato come Franceschino Zaccaro, che animava il centro con una carrozzina colma di coriandoli, per la felicità dei piccoli. Pochi articoli rispetto alla spontaneità dei carnevali della Prima Repubblica, con fialette maleodoranti e polveri pruriginose che sono state bandite. Abbiamo in compenso tamburelli e pentolacce, stelle filanti, anelli con pompetta per spruzzare acqua. Scherzi innocui e un segno dei tempi, con la spontaneità coperta da norme che mettono poca allegria”. E qui il ricordo va ai ricordi di gioventù e all’allegra brigata del Carnevale di Matera, organizzato per alcuni anni e a metà degli anni Ottanta, dall’emittente Trm con le maratone Tv che avevano-senza nulla togliere a tanti bravi conduttori- in Donato Loparco “Akuna Matata” e in Franceschino Santantonio ” La monetaaa” i protagonisti di un evento che coinvolgeva grandi e piccini. Ma durò giusto il tempo per farsi rimpiangere, come accaduto per altri eventi finiti nel novero delle occasioni mancate. Resta una esperienza da ricordare, sopratutto se fatta con gli amici del comitato festeggiamenti per San’Eustachio, ritrovatisi presso l’azienda agricole ”Pantaleone” di Angelo Loperfido con un carrellone allestito con ”palanconi”, le tavole da cantiere e i pupazzi ” presi in fitto” dai maestri cartapestai del carnevale di Manduria. Del gruppo fcevano parte,oltre a Emanuele Morelli, Gianluigi Romito, Vincenzo Fontana, Vito Paternoster, Benito Scazzariello noto tra i radioamatori come ”Zeus” e altri.



” Realizzamo quattro carri- ricorda Emanuele- il carrellone da utilizzare come base ce lo procurò il patron di Trm Angelo Tosto. E il cantiere per il carro era presso l’azienda agricola Pantaleone. Impiegammo quasi un mese a farlo. Andammo dai carristi cartapestai di Massafra e scegliemmo alcuni pezzi, che prendemmo in fitto. Facemmo una colletta e anche un piccolo prestito in banca. Il nostro carro vinse anche uno dei premi in danaro previsti dal Comitato organizzatore e rientrammo dei costi. Ma lo facemmo volentieri, perchè ci divertimmo tantissimo. Il carro aveva una sagoma d’ingombro notevole e ricordo che le forze dell’ordine ci fermarono, ma raggiungemmo comunque via Nazionale per la sfilata del martedì grasso, percorrendo la circonvallazione. Il carro era dotato di un gruppo elettrogeno, prestatoci da una impresa edile, impianto luci e casse amplificate e il pittore Antonio Matera si occupò della decorazione. Noi ci travestimmo da personaggi di Walt Disney e coinvolgemmo tanta gente.

Ricordiamo quel carnevale con tanto rimpianto. Era una festa per la città e per i turisti che venivano a Matera. Qualche giorno dopo restituimmo i personaggi di cartapesta presi in fitto, ma uno ce lo regalarono. Era il pupazzo Rockfeller, che aveva un meccanismo per l’apertura del becco e per la rotazione. Avremmo continuato. Ma poi il Carnevale chiuse i battenti. Peccato -commenta con Rammarico Emanuele- perchè avrebbe potuto fare un salto di qualità e diventare un appuntamento fisso per il turismo materano”. E invece i risultati sono quelli di oggi, in attesa del bando eventi…Mai dire mai. Nel frattempo all’Emporio Morelli tengono viva l’allegria con coriandoli e tamburelli.