Un invito ad un Carnevale senza alcool, così come dovrebbero essere tutte le feste in cui ci si deve divertire e non morire.

“Puoi divertirti ballando, non barcollando!” questo è lo slogan della campagna di informazione e sensibilizzazione finalizzata a contrastare l’uso di alcool da parte dei minori, in occasione della 61° edizione del Carnevale Montese promossa dall’Amministrazione Comunale, nelle persone del Vice Sindaco Rocco Oliva e dell’Assessore Francesca Fortunato, di concerto con l’Associazione “Giovani per la legalità Paolo Gallipoli” – Istituto Comprensivo “Palazzo–Salinari”, in collaborazione con le Associazioni di Protezione Civile “Croce Amica” e “Anpas”, “Pro Loco” e Circolo Arci “La Lampa” APS.

Questa campagna mira ad informare i giovani su quali siano i rischi legati all’abuso di sostanze alcoliche e, nel contempo, a far ricordare agli esercenti commerciali quali siano le norme che oggi vietano e regolamentano la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche.

Il Carnevale, previsto nelle giornate del 16 – 23 – 25 febbraio, è senz’altro un’occasione di festa e tale deve rimanere, bisogna assolutamente stigmatizzare la cattiva abitudine di associare le occasioni di festa con il consumo di alcol, abitudine purtroppo registrata negli anni scorsi anche nel corso del Carnevale Montese.

La campagna sarà presentata in occasione di un incontro che si terrà Sabato 8 Febbraio 2020, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Palazzo-Salinari”, la stessa poi verrà presentata successivamente in alcune classi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Matera.