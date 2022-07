Carmine Ruggi, una vita per l’avvocatura e per i Liberali

Lo ricordiamo così, con quella coerenza, schiettezza, fermezza e tanta umiltà nel portare avanti carriera e passione per la politica,nel partito liberale che fu di Malagodi e altri .Tra un mese avrebbe compiuto 89 anni e ogni volta che avevamo la possibilità di scambiare impressioni su questo o quel fatto di cronaca o politica, commentava con un lapidario: ”bisogna fare delle scelte, assumersi le responsabilità, avere voglia di ascoltare e decidere. Non decidere significa perdere e far perdere tempo..” Parole sante, che riassumono la lunga esperienza di militanza liberale,con non pochi rimpianti per il ”ridimensionamento” di quelle idee. Lo avevamo intervistato per giornalemio.it in occasione della scomparsa di un altro liberale materano, Francesco Paolo Di Pede ,https://giornalemio.it/politica/cecchino-di-pede-liberale-tutto-dun-pezzo/, e incontrato in occasione di una recente convention liberale. Tanti ricordi, legati alla cronaca giudiziaria del recente passato quando il Tribunale di Matera era all’ultimo piano del Palazzo dell’Annunziata e poi in via Aldo Moro, con la celebrazione del primo processo contro una formazione del terrorismo rosso. E Ruggi ebbe modo di assisterne uno di loro, poi pentito, intellettuale e artista. Il conseguimento della toga d’oro,per i 50 anni di attività, fu il suggello a una lunga carriera, cominciata con gli studi presso l’Università di Napoli. E’ stato in aula fino al giugno scorso. Alla famiglia la nostra vicinanza, alla memoria di un professionista e di un politico che aveva fatto della correttezza e dell’impegno le sue regole di vita.

I funerali si terranno lunedì 25 luglio 2022 alle ore 10 nella chiesa di San Pio X nel quartiere Spine Bianche.