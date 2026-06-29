Carmen Consoli canta al tramonto sui Laghi di Monticchio: unica data lucana del tour “I colori dell’acqua”

Sarà uno dei concerti più suggestivi dell’estate lucana quello che vedrà protagonista Carmen Consoli venerdì 7 agosto, alle ore 18, nel Parco Naturale Europa ai Laghi di Monticchio. La cantautrice siciliana approderà nel Vulture con l’unica tappa in Basilicata del suo nuovo tour acustico, un progetto costruito intorno a pochi appuntamenti scelti in luoghi dal forte valore paesaggistico e simbolico.

Per Monticchio il concerto prende il titolo di “I colori dell’acqua”, un omaggio ai laghi vulcanici che faranno da scenografia naturale all’evento. Prima dell’esibizione di Carmen Consoli, il pubblico sarà accompagnato in questo percorso da un monologo di Mariangela Caporale, mentre ad aprire la serata sarà la cantautrice pugliese Erica Mou.

L’appuntamento rappresenta il momento più atteso della XXVII edizione del Vulcanica Live Festival, manifestazione organizzata dal 1999 dall’Associazione Vulcanica, in programma il 6 e 7 agosto ai Laghi di Monticchio.

«Ci sono voci capaci di dialogare con lo spirito dei luoghi, e quella di Carmen Consoli è senza dubbio una di queste», afferma il direttore artistico del festival Vincenzo Paolino. «Ai Laghi di Monticchio la musica non sarà semplicemente ospitata dalla natura, ma entrerà in sintonia con essa. Insieme alla sensibilità di Erica Mou e alle parole di Mariangela Caporale, sarà un’esperienza intima e intensa, destinata a lasciare un ricordo profondo in chi la vivrà».

Quella di Carmen Consoli è una carriera che ha segnato la storia della musica italiana. Prima artista italiana a esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma, protagonista di concerti nei più prestigiosi palcoscenici internazionali, dal Central Park di New York all’Etiopia per le celebrazioni dedicate a Bob Marley, ha saputo costruire un percorso artistico unico, nel quale convivono rock, canzone d’autore, ricerca musicale e profonde radici mediterranee.

Nel corso degli anni ha collezionato numerosi riconoscimenti: due Targhe Tenco, due Premi Amnesty International Italia, il ruolo di Maestro Concertatore della Notte della Taranta, oltre agli incarichi di Goodwill Ambassador dell’Unicef e ambasciatrice del Telefono Rosa. Il critico del New York Times Jon Pareles l’ha definita «una magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale, con una voce piena di dolore, compassione e forza», una sintesi che racconta bene la cifra artistica della cantante catanese.

Ad aprire il concerto sarà Erica Mou, tra le voci più raffinate della nuova canzone d’autore italiana. La cantautrice pugliese, rivelatasi al grande pubblico con Sanremo Giovani, ha intrecciato negli anni musica e letteratura, pubblicando sei album e due romanzi. Tra le sue collaborazioni figurano produttori internazionali come Valgeir Sigurðsson e Davide Rossi, mentre nel 2014 ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello per la migliore canzone originale. Il suo ultimo lavoro discografico, “Cerchi”, conferma un percorso artistico sempre in equilibrio tra scrittura intimista, ricerca sonora e sperimentazione.

Il concerto ai Laghi di Monticchio promette così di trasformarsi in un’esperienza immersiva, dove paesaggio, parole e musica dialogheranno in uno dei luoghi più affascinanti della Basilicata.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.