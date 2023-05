Carmen Consoli a Ruvo di Puglia giovedì 7 settembre apre il Talos festival 2023

Eclettica ed innovatrice protagonista della musica italiana, Carmen Consoli è il primo nome annunciato per la prossima edizione del Talos festival a Ruvo di Puglia (BA).

La celebre cantantessa si esibirà il 7 settembre nel cuore dell’antico centro storico di Ruvo, nella suggestiva Piazzetta Le Monache, location tradizionale per il main stage del Talos.

Un luogo ideale per l’atmosfera intima del live di Carmen Consoli in trio, con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, formazione che dona alle canzoni di Consoli un registro d’intensità sorprendente.

Il Talos festival 2023 continuerà poi fino al 10 settembre, il programma completo è in dirittura d’arrivo e verrà presentato al più presto.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.