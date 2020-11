Ogni piccola goccia nell’oceano è pur sempre una goccia. nel periodo di pandemia la Caritas di Matera attraverso il bando per il contrasto alla povertà educativa è riuscita ad aiutare un pò di famiglie impossibilitati all’acquisto di tablet, pc e materiale didattico. Di seguito la nota della Caritas:

Scriveva Nelson Mandela che “l’istruzione è l’arma più potente che puoi

utilizzare per cambiare il mondo”.

I bisogni legati all’istruzione, emersi come impellenti nel corso di questo

tempo fragile e sospeso, hanno interrogato la Caritas che, rispondendo

al suo mandato educativo nella Chiesa e nella comunità civile, ha inteso

rispondere attraverso l’istituzione del Fondo per il contrasto alla Povertà

Educativa.

Esso, ci rendiamo conto, è stata una piccola goccia nel mare dei tanti

bisogni che la Pandemia ha acuito, solo una piccola goccia ma è proprio

“meditando sulle piccole gocce” che si può scoprire il segreto del mare.

Attraverso questo breve comunicato vogliamo condividere il frutto che

questa piccola goccia ha prodotto e vogliamo accompagnare tutti alla

scoperta del segreto di questo bellissimo mare che è la Caritas.

Le domande accolte, quindi le famiglie che hanno usufruito del

contributo, sono state 103 per un totale di risorse impegnate pari a €

37.050,00, quindi 17.050,00 in più dei 20.000€ stanziati inizialmente.

Di questi € 37.050,00, € 35.200,00 sono stati impegnati per l’acquisto

di PC (n. 85) e Tablet (n. 14). Inoltre € 1.550,00 sono stati erogati per

l’acquisto di materiale didattico e € 300,00 per connessioni internet.

Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la

pace, nota per il suo impegno per l’affermazione dei diritti civili e per il

diritto all’istruzione, diceva che “l’istruzione è la sola soluzione ai mali

del mondo. L’istruzione potrà salvare il mondo”. Nel nostro piccolo,

anche noi, vogliamo continuare a “salvare il mondo” condividendo

speranza e bellezza.