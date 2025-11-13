Caritas diocesana di Matera-Irsina presenta evento per la 9° giornata mondiale dei poveri

Il 16 novembre alle ore 16:00 nella sede della Mensa della Fraternità don Giovanni Mele, in Via Cererie, 65 a Matera, in occasione della IX Giornata Mondiale dei Poveri istituita da Papa Francesco, la Caritas diocesana di Matera-Irsina presenterà l’evento “La bellezza è il superfluo necessario”.

“[…] I poveri non sono un diversivo per la Chiesa, bensì i fratelli e le sorelle più amati, perché ognuno di loro, con la sua esistenza e anche con le parole e la sapienza di cui è portatore, provoca a toccare con mano la verità del Vangelo. Perciò la Giornata Mondiale dei Poveri intende ricordare alle nostre comunità che i poveri sono al centro dell’intera opera pastorale. Non solo del suo aspetto caritativo, ma ugualmente di ciò che la Chiesa celebra e annuncia. Dio ha assunto la loro povertà per renderci ricchi attraverso le loro voci, le loro storie, i loro volti. Tutte le forme di povertà, nessuna esclusa, sono una chiamata a vivere con concretezza il Vangelo e a offrire segni efficaci di speranza.

[…] Promuovendo il bene comune, la nostra responsabilità sociale trae fondamento dal gesto creatore di Dio, che dà a tutti i beni della terra: come questi, così anche i frutti del lavoro dell’uomo devono essere equamente accessibili. Aiutare il povero è infatti questione di giustizia, prima che di carità.

[…] Auspico dunque che quest’Anno Giubilare possa incentivare lo sviluppo di politiche di contrasto alle antiche e nuove forme di povertà, oltre a nuove iniziative di sostegno e aiuto ai più poveri tra i poveri. Lavoro, istruzione, casa, salute sono le condizioni di una sicurezza che non si affermerà mai con le armi.”

(dal Messaggio di Papa Leone per la IX GMP)

Nell’alveo dell’invito di Papa Leone e in considerazione del progetto, che la Caritas di Matera sta realizzando nell’ambito della POVERTA’ SANITARIA, l’evento intende riflettere sul rapporto tra SALUTE E CULTURA.

Papa Francesco in occasione dell’incontro promosso per il 50° ANNIVERSARIO DELL’INAUGURAZIONE DELLA COLLEZIONE D’ARTE MODERNA DEI MUSEI VATICANI, così si rivolse agli artisti: «Anche i poveri hanno bisogno della bellezza».

Recenti studi scientifici dimostrano che la cultura non solo arricchisce la società, ma contribuisce anche al benessere fisico e mentale, riducendo la pressione sui servizi sanitari. Lo studio quantifica i benefici economici dell’impegno culturale, sulla spesa sanitaria pubblica, evidenziando lo stretto legame tra salute e cultura.

Fare esperienze di bellezza, nella percezione comune è superfluo rispetto ad un piatto caldo, ma la bellezza è in realtà il SUPERFLUO NECESSARIO perché è un’esperienza che rompe la monotonia del tempo e fa vibrare tutto l’uomo, tanto la sua dimensione corporea e sensibile, quanto quella razionale e spirituale. È uno strumento di emancipazione e autodeterminazione per i poveri per poter uscire dalla loro condizione.

Come segno verso i poveri e per dare concretezza al rapporto salute e cultura, si acquisteranno delle card cultura per dare la possibilità alle persone che vivono in povertà di esperire momenti di cultura:

– Libri

– Cinema

– Concerti

– Visite a musei

Le famiglie saranno individuate con il supporto delle Caritas Parrocchiali.

Durante l’evento saranno eseguiti dei brani tratti dallo spettacolo musicale “Si alla vita, sui sentieri della Speranza” a cura di Angela Girardi e il suo coro “Vissi d’arte”.

Di seguito il programma dell’evento:

h 16:00 Accoglienza

h 16:15 Introduzione don Angelo Tataranni – Direttore

h 16:30 Video messaggio di Sua Ecc. Mons. Benoni Ambarus – Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico

Saluti don Angelo Gioia – Vicario generale Arcidiocesi di Matera-Irsina

h 16:45 “La bellezza è il superfluo necessario” –

Convegno sul rapporto tra benessere, salute ed esperienze culturali

Intervengono:

dott.ssa Tea Zeppola – Medico Oncologia Medica Campus Bio-Medico Roma

dott.ssa Carmela Serio – Psicologa

dott.sse Teresa Bengiovanni e Lucia D’Ambrosio – ASM Matera

dott.ssa Caterina Rotondaro – Comune di Matera

h 18:00 Conclusioni don Angelo Gioia – Vicario generale Arcidiocesi di Matera-Irsina

Modera dott.ssa Rosa Cipriani – Medico di Medicina Generale